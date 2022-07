La prima presenza di Paulo Dybala non porta bene alla Roma. L'argentino, arrivato a Faro ad inizio ripresa, ha visto la sua Roma perdere la prima amichevole di pre stagione contro lo Sporting Lisbona dopo una gara estremamente scorbutica e nervosa, durante la quale più volte le due squadre hanno ecceduto nei toni agonistici e non solo. Nel primo tempo sono i padroni di casa a farsi preferire, complice anche una condizione fisica certamente più brillante rispetto a quella dei ragazzi di Mourinho. Nella Roma sembrano in palla Pellegrini e Spinazzola mentre faticano i più imponenti a livello fisico, su tutti Ibanez che a metà frazione stende in area Edwards dopo essere stato bruciato sulla corsa. Il calcio di rigore viene realizzato da Concalves e sembra incanalare la gara su un binario scomodo, ma soltanto due minuti più tardi la sfortunata autorete di Inacio rimette le cose a posto per i giallorossi.

Pellegrini e Abraham esultano in Sporting-Roma Credit Foto Getty Images

Nella ripresa è ancora lo Sporting a partire meglio: dopo neanche 10 minuti Inacio stacca più in alto di tutti e trafigge il subentrato Svilar. I lusitani spingono e spaventano in un altro paio di circostanze i giallorossi, che però al 69' riescono ancora a sistemare le cose: Abraham scatta a destra e trova a rimorchio Pellegrini, che fulmina Adan con un bell'interno destro. Tra un parapiglia e l'altro si arriva alla giocata decisiva al minuto 86: Cristante sbaglia la gestione del pallone, Tabata se lo ritrova tra i piedi e segna il gol del definitivo 3-2 con un preciso diagonale mancino. Una sconfitta indolore per Mourinho e i suoi, che sabato sera affronteranno il Nizza, magari con un Dybala in più.

Il tabellino

Sporting Lisbona - Roma 3-2

SPORTING (3-4-3): Israel (46' Adan), Novo Neto, Coates, Inacio; Pedro Porro, Ugarte, Matheus Nunes, Reis; Edwards (72' Tabata), Pedro Gonçalves, Rochinha (46' Trincao). All. Amorim

ROMA (3-4-3): Rui Patricio (46 Svilar); Mancini, Kumbulla (46' Smalling), Ibanez; Celik (46' Karsdorp), Matic (46' Veretout), Cristante, Spinazzola (46' Zalewski); Zaniolo (79' El Shaarawy), Pellegrini (72' Carles Perez); Abraham (72' Felix). All. Mourinho

ARBITRO: Hugo Silva

GOL: 29' Gonçalves, 31' Inacio (OG), 54' Inacio, 69' Pellegrini

AMMONITI: 52' Smalling, 58' Mancini, 62' Ugarte, 79' Zaniolo, 84' Matheus Nunes

ESPULSI: -

NOTE: recupero

La cronaca in 5 momenti

29 - GONCALVES! SEGNA LO SPORTING! Spiazzato Rui Patricio, rigore perfetto e lusitani in vantaggio.

31 - GOOOOOL! PAREGGIA SUBITO LA ROMA! Sugli sviluppi di un corner tocca di testa nella propria porta di Inacio!

54 - GOL DELLO SPORTING! INACIO! Stavolta nella porta giusta il difensore dei lusitani: stacco perfetto sugli sviluppi di un corner e nuovo vantaggio biancoverde.

69 - PELLEGRINI! PAREGGIA ANCORA LA ROMA! Scappa a destra Abraham che poi mette un pallone perfetto a rimorchio per Pellegrini: Adan trafitto con un preciso piattone destro!

86 - TABATA! GOL DELLO SPORTING! Tornano avanti i portoghesi con il nuovo entrato, che approfitta di un erroraccio di Cristante per segnare con un bel diagonale.

Il migliore

Marcus EDWARDS - Costantemente pericoloso sia in proiezione palla al piede che con gli inserimenti tra le linee: un martello imprendibile per la difesa della Roma. Giocatore molto interessante. rapido ed incisivo nello stretto.

Il peggiore

Roger IBANEZ - Sverniciato da Edwards, ridicolizzato da Trincao: i suoi avversari diretti fanno letteralmente quello che vogliono con il brasiliano, in evidente ritardo di condizione e costantemente sollecitato.

