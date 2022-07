Un colpo impossibile diventato realtà nelle ultime ore, grazie a una trattativa condotta prima sottotraccia e poi alla luce del sole una volta messa in assoluta sicurezza. Paulo Dybala e la Roma si sono uniti, forse, nell'unico momento in cui trovare un accordo era possibile. L'argentino, che ha appena terminato le visite mediche in Portogallo all'Hospital Particular do Algarve, non poteva permettersi di aspettare ancora l'Inter, che da più di un mese lo teneva in stand-by senza davvero mai tendergli una mano dopo aver chiuso Lukaku. E così l'interesse del club giallorosso ha cominciato lentamente a riprendere vigore, incanalato nelle telefonate impossibili da ignorare di Mourinho che ha spiegato a Paulo la sua centralità in un progetto ambizioso, su cui la vittoria della Conference League ha posto il marchio. Il tutto rimarcato dai Friedkin, che lo hanno corteggiato personalmente in conference call e poi condotto in ritiro in aereo, facendolo sentire ancor più essenziale per la squadra e l'ambiente.

I 6 milioni inizialmente richiesti dall'entourage della Joya non saranno tutti garantiti dal contratto triennale che verrà firmato nelle prossime ore una volta superate le visite mediche. Dybala arriverà alla cifra richiesta soltanto tramite diversi bonus (alcuni molto facili) che andranno a rimpinguare una base fissa di circa 4,5-5 milioni: il contratto ha scadenza 2025 con eventuale opzione anche per il 2026. Un'offerta che la Roma aveva impostato anche a inizio estate e che fa leva sulla voglia di rilancio del giocatore, che non da garanzie assolute riguardo la tenuta fisica ed atletica. Ad incanalare l'affare anche l'abbassamento delle richieste sul fronte commissioni, decisamente più basse rispetto ai 10 milioni pretesi dall'agente Jorge Antun appena chiusa l'esperienza con la Juventus.

Un ultimo dettaglio, tutt'altro che trascurabile: un'"uscita d'emergenza" sotto forma di clausola rescissoria da circa 20 milioni, esercitabile dal secondo anno di contratto. Un compromesso che potrà sempre essere ridiscusso in futuro, specialmente se il rapporto tra Dybala e la Roma dovesse andare via via migliorando tra risultati sul campo e riconoscimenti economici. Un puzzle difficilissimo, che il gm giallorosso Tiago Pinto ha messo assieme con grande abilità e tempismo soprattutto nel dare l'affondo decisivo. lasciando al palo Napoli ed Inter e dando un chiaro segnale: la Roma c'è e punta a spaventare tutti, con un Dybala in più.

