Amichevoli

12 - Fallo di Llorente su Fagioli, il quale aveva controllato molto bene. Punizione interessante per la Juventus.

10' GOL DI MORATA!! Ripartenza micidiale dei Colchoneros, con Joao Felix che imbuca alla perfezione per Morata - scattato alle spalle del duo Bonucci-Bremer - e l'ex bianconero abile a superare Szczesny in uscita col sinistro.

10' - Uscita palla al piede da applausi di Danilo, apertura per Soulé e poi palla che arriva a Locatelli. Tiro dell'Azzurro però da dimenticare.

9' - Altro cambio di gioco sbagliato dai bianconeri, stavolta con Alex Sandro. Juventus che ora pressa molto alta.

7' - Di nuovo possesso palla della Juventus. Bonucci prova il cambio di gioco, ma fuori misura: Alex Sandro non tiene in campo la sfera.

5' - Bremer in difficoltà: regala un corner all'Atletico con un rischioso retropassaggio verso Szczesny. Dall'angolo, Witsel non riesce a trovare la porta da due passi dopo una doppia carambola.

3' - Pressing dell'Atletico, specie con Joao Felix. Molina scappa sulla sinistra ma poi il cross di Koke trova solo il petto di Bonucci.

2' - Bremer, altissimo, recupera palla a centrocampo, poi lancio sbagliato a cercare ancora Vlahovic.

1' - Cross di Alex Sandro che non trova Vlahovic, Witsel (centrale d'emergenza) allontana di testa.

1' - Si parte. A dirigere l'incontro sarà il signor Paride Tremolada (di Monza).

Porte chiuse alla Continassa e riscaldamento in corso prima di cominciare. Fischio d'inizio previsto per le 18:00, ma la Juventus arriva solo ora e si comincerà un po' dopo.

Il colombiano si è allenato ancora a parte e oggi non sarà della sfida. La qualità della panchina bianconera ne risentirà non poco. Ecco gli altri giocatori a disposizione di Allegri.

Questa la formazione scelta invece dal "Cholo", Diego Simeone: Atletico Madrid (4-4-2): Grbic; Molina, Savic, Vitsel, Reinildo; Lemar, Koke, Saul, Llorente; Joao Felix, Morata.

Ecco l'undici scelto da Allegri per questa amichevole. Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Fagioli; Di Maria, Soulé, Vlahovic.

Secondo l'indiscrezione di Romeo Agresti, l'attaccante sarebbe arrivato tardi alla convocazione e, come da codice di condotta voluto da Allegri, non giocherà questa partita. Luca Pellegrini fermato invece da una contusione

A margine della sfida, anche tanto mercato, con la Juventus che rivorrebbe Alvaro Morata ma sarà molto complicato. Operazione non semplice, non soltanto per costi e modalità del trasferimento.