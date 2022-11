Nel giorno in cui iniziano ufficialmente i Mondiali in Qatar con il match inaugurale tra la Nazionale padrona di casa e l'Ecuador, scende in campo anche l'Italia. La Nazionale di Roberto Mancini gioca l'ultima amichevole del 2022 contro l'Austria: calcio d'inizio domenica 20 novembre alle ore 20:45 all'Ernst Happel Stadion di Vienna. Dopo questo impegno, gli azzurri osserveranno una lunga pausa prima di tuffarsi, la prossima primavera, nel Girone C di qualificazione alla fase finale degli Europei 2024 che si disputerà in Germania: la prima partita in calendario è fissata per il 23 marzo 2023 in casa contro l'Inghilterra (la sede è ancora da definire). Nel girone ci sono anche Ucraina, Macedonia del Nord e Malta. L'amichevole Austria-Italia sarà arbitrata dal tedesco Tobias Stieler.

Austria-Italia: dove vederla in tv e in live streaming

Albania-Italia, in programma domenica 20 novembre alle ore 20:45, sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 1. Il match sarà disponibile anche in live streaming sul sito e sull'app di Rai Play. Il sito e l'app di Eurosport vi offriranno la diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale.

Austria-Italia: precedenti e statistiche

Sono ben 38 i precedenti tra Italia e Austria con un bilancio complessivo di 18 vittorie azzurre, 8 pareggi e 12 successi austriaci. L'ultimo confronto diretto risale agli ottavi di finale di Euro 2020, quando gli azzurri si imposero 2-1 ai tempi supplementari (0-0 al 90'). L'Austria non batte l'Italia dal lontano 1958 quando si impose 3-2 in un match valido per la Coppa Internazionale, il torneo che vedeva affrontarsi le più forti Nazionali europee dell'epoca. Nelle ultime 7 sfide gli austriaci hanno perso 6 volte: l'unico risultato utile è il 2-2 in amichevole a Nizza del 20 agosto 2008.

