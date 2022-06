Io in Italia? Bisogna stare tranquilli, al momento penso solo all'Argentina: c’è la prossima partita di domenica e poi penserò alla famiglia e alle vacanze". Parola di Angel Di Maria, che al termine del Juventus, dopo la scadenza del contratto col PSG. Lui non ne vuole sapere di dare indizi: piuttosto, meglio parlare della blanda ". Parola di, che al termine del match contro l'Italia , dribbla anche le domande dei giornalisti che gli chiedono conto del suo possibile, immediato futuro alla. Lui non ne vuole sapere di dare indizi: piuttosto, meglio parlare della blanda amichevole di domenica contro l'Estonia in programma a Pamplona all'Estadio El Sadar, casa dell'Osasuna.

Di Maria: "Prima l'Argentina". I dubbi della Juve

Il suo match contro gli Azzurri è stato un vero e proprio spot al calcio. La pagella del collega Stefano Silvestri non lascia spazio al minimo dubbio: "Partitone. Delizioso vederlo all'opera. Ha una qualità superiore e la mette in mostra quando segna, quando chiama Donnarumma al miracolo, ma in generale quando ha la palla tra i piedi. La Juve osserva". Già la Juventus osserva, anche perché vuole garanzie: Di Maria vuole un anno di contratto, i bianconeri ne propone uno in più quasi da "assicurazione": El Fideo, classe 1988 non ha mai fatto mistero del fatto che vuole tornare a finire la propria carriera in patria, tra le fila del Rosario Central e che aspetta il Mondiale del Qatar - in programma tra novembre e dicembre - come un goloso attende di poter aprire un barattolo di marmellata fatta in casa.

Juve-Di Maria, compromesso d'obbligo. Uno così, in Serie A...

E allora, in Italia, Paese delle dietrologie, ci si è scatenati sul suo conto: "Di Maria vuole sfruttare la Juve solo per arrivare in forma smagliante alla Coppa del Mondo, poi arrivederci e grazie". Voci che, evidentemente, hanno catturato la stessa Juve, che non si fida. Certo, un compromesso andrà trovato, anche perché il trequartista rosarino - dopo la partita di ieri - appare ulteriormente padrone della situazione, con quel delizioso gol in scatto e pallonetto con cui ha liquidato, in un colpo solo, Giorgio Chiellini e Gianluigi Donnarumma. I sospetti sono fondati? Se c'è una cosa che ha caratterizzato la carriera del Fideo, è la costanza di rendimento unita alla qualità delle giocate. Insomma, uno così in Serie A non può che essere un crack. Anche a 34 anni.

