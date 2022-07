Il Milan è già in forma campionato. A meno di due settimane dal debutto in Serie A contro l'Udinese, in programma sabato 13 agosto a San Siro, la squadra di Stefano Pioli dà una bella dimostrazione di forza e si impone 2-0 in amichevole al Velodrome contro il Marsiglia di Igor Tudor, in quello che a tutti gli effetti è stato il test più prestigioso e impegnativo di questo pre-campionato. A sbloccare il risultato ci pensa Messias, che al 12' spedisce il pallone sotto l'incrocio dopo una grande azione tutta in velocità. Al 28' il solito Giroud firma il raddoppio su assist dello scatenato Messias. Nella ripresa i ritmi si abbassano, la reazione del Marsiglia è timida e poco efficace. E nel finale ecco un'altra splendida notizia per il Milan e per Pioli: a distanza di 8 mesi dal grave infortunio al ginocchio rimediato a inizio dicembre nel campionato scorso, Kjaer torna in campo e gioca l'ultimo spezzone di partita sfiorando anche la rete del 3-0. L'OM chiude in dieci per l'espulsione di Touré, poi al Velodrome cala il sipario. Pioli può sorridere: il suo Milan c'è.

Ad

Il tabellino

Amichevoli Ronaldo, rientro flop: 45' in campo e poi via da Old Trafford prima del finale 22 MINUTI FA

MARSIGLIA-MILAN 0-2

MARSIGLIA (3-4-2-1) - Blanco; Gigot (74' Touré), Mbemba, Balerdi; Clauss, Guendouzi (46' Gueye), Rongier, Kolasinac (46' Nuno Tavares); Gerson, Payet (74' Bakambu); Suarez (46' Milik). All.: Tudor.

MILAN (4-2-3-1) - Maignan; Calabria (73' Florenzi), Kalulu (73' Kjaer), Tomori (73' Gabbia), Theo Hernandez (73' Ballo-Touré); Bennacer (80' Bakayoko), Tonali (73' Krunic); Messias (73' Saelemaekers), Brahim Diaz (46' Adli), Rebic (46' Leao), Giroud (80' Lazetic). All.: Pioli. ARBITRO: Mathieu Vernice (Francia).

GOL: 12' Messias (MIL), 28' Giroud (MIL).

ASSIST: Diaz (MIL, 0-1), Messias (MIL, 0-2).

AMMONITI: Guendouzi (MAR), Rebic, Tonali (MIL).

ESPULSO: 78' I. Touré (MAR).

NOTE - Recupero 0'+3'.

La cronaca in 6 momenti chiave

12' GOL DEL MILAN! MESSIAS! Grande azione del Milan, tutta in velocità: Rebic per Hernandez che pesca Diaz per vie centrali, immediato il tocco per Messias che controlla con il destro e lascia partire un fantastico sinistro che si insacca sotto l'incrocio. Prodezza dell'esterno ex Crotone e Milan avanti al Velodrome!

28' - RADDOPPIO DEL MILAN! GIROUD! Altra straordinaria azione dei rossoneri: Calabria in verticale per Messias che controlla con il petto, alza la testa e serve Giroud a centro area: piatto di sinistro di prima intenzione e palla nell'angolino basso con Blanco che si allunga ma non può arrivarci. Milan avanti 2-0!

31' - MILAN A UN PASSO DAL 3-0! Rossoneri scatenati: Diaz, tutto solo davanti a Blanco, calcia di potenza col destro ma il portiere dell'OM si salva. C'è un rimpallo, il pallone arriva sul sinistro di Messias che calcia: Blanco recupera la posizione e respinge per la seconda volta.

78' - ESPULSO TOURÉ: MARSIGLIA IN 10 Secondo giallo e quindi rosso per il centrocampista del Marsiglia che entra duramente su Krunic a metà campo.

87' - MILAN VICINO AL TERZO GOL Destro di Saelemaekers respinto da Blanco, il pallone rimane lì e Lazetic colpisce in spaccata da due passi ma il portiere del Marsiglia riesce ancora a respingere.

92' - OCCASIONISSIME PER GABBIA E KJAER Gran destro dalla distanza di Gabbia alzato in corner da Blanco. Sull'angolo succesivo Kjaer incorna a colpo sicuro, ma trova ancora il riflesso di Blanco.

Come cambia il Milan con De Ketelaere

Amichevoli Messias è già in palla: rivedi il suo gol fantastico al Velodrome UN' ORA FA