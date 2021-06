Nonostante fossero passati sette mesi dalla morte di Diego Armando Maradona, quello dell’Argentina contro il Cile – match valido per le qualificazioni al mondiale in Qatar del 2022 - era il primo impegno ufficiale dopo la scomparsa del ‘Pibe de oro’. Per omaggiarlo i giocatori hanno indossato – solo al momento dell’ingresso in campo – una maglia che raffigurava Diego all’altezza del petto, ovviamente tutte con il numero 10.

Prima del match, invece, è stata svelata la statua dedicata a Maradona posta all'esterno dell’ 'Único Madres de Ciudades Stadium' di Santiago del Estero. Diego è stato rappresentato con le mani ai fianchi e un pallone ai piedi, opera realizzata in bronzo e alta 5 metri. Alla base del monumento c’è una targa con il nome, le date di nascita e di morte seguite dal segno dell'infinito.

La nazionale albiceleste non è andata oltre il pari contro il Cile. Nell’1-1 sono andati a segno Messi, su calcio di rigore, e l’interista Alexis Sanchez.

