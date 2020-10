L'amore non è bello se non è litigarello, dice il proverbio popolare. Questa frase, molto popolare in Italia, è stata probabilmente mal interpretata da Jerome Boateng, difensore tedesco del Bayer Monaco. Secondo quello che scrive la Bild, il fresco vincitore della Champions, nel 2018, quando stava con l'ex compagna Sherin Senler, sarebbe stato il protagonista di un fatto decisamente grave. Durante una vacanza in famiglia, l'ex campione del mondo avrebbe tirato un piccolo portacandele di vetro contro la Senler.