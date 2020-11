Non il miglior modo di avvicinarsi allo scontro decisivo che vale qualificazione - e con ogni probabilità primo posto – in Champions League. Un brutto Borussia Dortmund si fa infatti beffare in casa dal fanalino di coda Colonia. Una sconfitta veramente sorprendente per i gialloneri di Favre, non tanto per il risultato quanto anche per il momento degli avversari. Il Colonia infatti non aveva ancora vinto in questa stagione e, più in generale, non trovava i 3 punti in Bundesliga da 18 partite consecutive: risaliva allo scorso 6 marzo l’ultimo successo della squadra di Gisdol. E invece un Dortmund sornione, distratto ma soprattutto molto lento nella sua manovra, si è fatto beffare da due gol identici: entrambi da calcio d’angolo, entrambi con la palla che taglia tutta l’area piccola ed entrambi messi a segno da Shkiri, il più lesto nella confusione. Una giornata in cui persino ‘robo-Haaland’ si riscopre umano, sbagliando un paio di chance non da lui: una nel primo tempo e l’altra all’ultimo secondo di recupero. Fa festa così il Bayern Monaco che scappa a +4 in vetta la classifica; e prende appunti anche Inzaghi. Perché ogni partita fa certamente a sé, ma il BVB visto oggi non è una squadra che fa paura.