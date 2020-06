Gara piacevole ed equilibrata alla WWK Arena di Augusta: molto meglio i padroni di casa nel corso del primo tempo. Tante occasioni da gol e un calcio di rigore, parato tuttavia da Timo Horn, migliore in campo. Nella ripresa il Colonia si scuote e, sul finire del minuto 85', va a segno con il collo pieno di Modeste, appena entrato. Meno di 3', però, arriva il piatto sinistro vincente di Max: 1-1.

Gara piacevole ed equilibrata alla WWK Arena di Augusta in cui si affrontavano, rispettivamente, la tredicesima e la dodicesima forza della Bundesliga: molto meglio i padroni di casa nel corso del primo tempo. Tante occasioni da gol e un calcio di rigore, parato tuttavia da Timo Horn, migliore in campo. Nella ripresa il Colonia si scuote e, sul finire del minuto 85', va a segno con il collo pieno di Modeste, appena entrato. Meno di 3', però, arriva il piatto sinistro vincente di Max: 1-1 nel match che chiude la trentesima giornata del massimo campionato tedesco. Padroni di casa a 32 punti e ora a +4 sul Fotruna Düsseldorf terzultimo. Continua il digiuno di vittorie del Colonia negli stadi "a porte chiuse": ogni velleità di piazzamenti europei per i Caproni è ormai abbandonata.

Il tabellino

AUGSBURG-COLONIA 1-1

Augsburg (4-2-3-1): Luthe; Framberger, Jedvaj, Uduokhai, Max; R. Khedira, Gruezo; Richter, Sarenren-Bazee, Vargas (76' Löwen); Niederlechner (76' Finnbogason). All.: Herrlich.

Colonia (4-2-3-1): Horn; Ehizibue, Leistner, Czichos, Schmitz (28' Katterbach); Skhiri (46' Höger), Hector; Kainz, Uth (71' Rexhbecaj), Jakobs; Cordoba (82' Modeste). All.: Gisdol.

Arbitro: Benjamin Cortus di Röthenbach an der Pegnitz.

Gol: 85' Modeste (A), 88' Max (C).

Assist: Jacobs (C, 0-1), Framberger (A, 1-1).

Note - Recupero: 1+4. Ammoniti: Schmitz, Uth, Framberger, Hector.

