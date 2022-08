Petagna-Monza, ci siamo!

Dopo i tanti rumors dei giorni scorsi, la società lombarda si sarebbe mossa in modo concreto per la punta del Napoli. Recapitata un'offerta per un trasferimento a titolo definitivo a 14 milioni di euro più tre di bonus. Si attende ora la risposta del Napoli che sarebbe disponibile ad accettare.

La nostra opinione. Petagna ha grande esperienza in Serie A ed ha già dimostrato di poter far bene se posto al centro di un progetto tecnico (16 gol alla SPAL). Il suo acquisto, pur non roboante, potrebbe essere l'ennesimo tassello vincente di questo calciomercato del Monza.

Andrea Petagna, Napoli-Sampdoria, Serie A 2021-22, LaPresse Credit Foto LaPresse

Umtiti ed il Barca ai titoli di coda

Secondo quanto riportato da TMW, il centrale francese Samuel Umtiti sarebbe pronto a rescindere consensualmente il proprio contratto con il Barcellona. Fuori dal progetto da mesi, l'ex-Lione è stato accostato proprio alla sua ex-squadra ed all'Olympiakos.

La nostra opinione. Ennesimo esubero del Barca di difficile valutazione. Se tornasse sui suoi livelli migliori potrebbe fare anche al caso di qualche club di Serie A. Il problema, come spesso accade, sarà probabilmente l'ingaggio.

Roma: Carles Pérez vola al Celta Vigo

L'attaccante spagnolo della Roma è pronto a tornare a casa, tra le fila del Celta Vigo. Operazione chiusa sulla formula di un prestito con diritto di riscatto. Visti gli ingressi di Dybala e Wijnaldum è dunque lui il primo dei sacrificati da Josè Mourinho..

La nostra opinione. Operazione che rende felici tutti: la Roma si libera di un giocatore chiaramente fuori dallo scacchiere di Josè Mourinho ed il giocatore avrà finalmente la possibilità di poter andare a giocare con maggior continuità.

Carles Pérez, Roma 2021-2022 - Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

Vlasic-Torino, accordo in chiusura

Dopo il tira e molla dei giorni scorsi, vista la ferrea volontà del giocatore, il West Ham avrebbe aperto alla cessione in prestito con diritto di riscatto del centrocampista croato. Il Toro potrebbe chiudere per un prestito gratuito con riscatto fissato a 15 milioni.

La nostra opinione. La sfuriata di Juric sta piano piano portando i propri frutti. In arrivo un altro centrocampista di ottima qualità che potrebbe esaltarsi con il tecnico croato. Da capire se verrà impiegato a centrocampo o nei due trequartisti dietro alla punta.

Candreva-Salernitana: c'è l'intesa tra le parti

Antonio Candreva esulta dopo il gol su rigore - Sampdoria-Sassuolo - Serie A 2021-22 Credit Foto Imago

L'entourage dell'esterno blucerchiato sarebbe al lavoro per limare gli ultimi dettagli con la dirigenza granata. La Sampdoria sarebbe invece pronta a veder partire la propria ala destra.

La nostra opinione. Considerando lo scarso feeling con il tecnico Giampaolo, giusto per Candreva provare a cambiare aria. Gran colpo per la Salernitana che acquista un giocatore che anche lo scorso anno ha dimostrato di essere in grado di fare la differenza se messo nelle giuste condizioni.

Rabiot e Arnautovic verso lo United. Inter-Sanchez: è risoluzione

