Gli uomini di Favre, sfumato il titolo dopo la vittoria del Bayern Monaco, giocano una pessima partita e vengono abbattuti dalle reti di Burkardt e Mateta: vittoria fondamentale per la salvezza dei ragazzi di Beierlorzer.

Le motivazioni nel calcio (e nello sport) sono tutto. Capita così che il Borussia Dortmund di Sancho, Haaland e Hakimi viene surclassato in casa dal Mainz quart'ultimo in classifica: finisce 2-0 per gli ospiti, un gol per tempo del giovane Burkardt (classe 2000, prima rete in Bundesliga) e di Mateta su rigore in avvio di ripresa. Gli uomini di Favre scendono in campo scarichi dopo la conquista del Meisterschale da parte del Bayern Monaco e pensano più a tenere il pallone che ad affondare. Una sola occasione nitida in tutta la partita. I ragazzi di Beierlorzer approfittano delle mancanza di motivazioni degli avversari e colpiscono con una partita attenta, coraggiosa e solida: i punti di vantaggio dal Werder Brema, penultimo, sono 6 a due gornate dalla fine; distante invece 5 lunghezze il terz'ultimo posto, occupato dal Fortuna Dusseldorf, che porta allo spareggio con la terza classifcata della Zweite Liga. Vittoria che rischia di pesare come un macigno nella lotta salvezza.

Il tabellino

BORUSSIA DORTMUND-MAINZ 0-2 (primo tempo 0-1)

BORUSSIA DORTMUND (3-5-2): Bürki; Emre Can, Hummels, Piszczek (dal 54' Schmelzer); Hakimi, Sancho (dal 77' Morey), Witsel, T.Hazard, R.Guerreiro (dall'82' Schulz); Haaland, Brandt. All. Lucien Favre

MAINZ (4-2-3-1): F.Müller; Baku, Niakhate, St. Juste, A.Martín; Malong (dal 75' Barreiro), Latza; Onisiwo (dall'84' Ji), Burkardt (dal 67' Oztunali), Boëtius; Mateta (dal 75' Szalai). All. Achim Beierlorzer.

Gol: 33' Burkardt (M), 49' Mateta (M)

Assist: 0-1 Baku (M)

Ammoniti: Piszczek (B), Martin (M), Hummels (B), Emre Can (B), Guerreiro (B), Latza (M), Szalai (M), Witsel (B).

La cronaca in 5 momenti chiave

27’ CONTROPIEDE SPRECATO DAL MAINZ - Tre contro uno non sfruttato dagli ospiti. Si salva il Dortmund: Burkardt spreca malamente.

33’ BURKARDT SBLOCCA IL MATCH - Dopo essersi divorato il contropiede, ottimo stacco del classe 2000 su cross dalla destra di Baku: Burki non può nulla.

49' MATETA TRASFORMA IL RIGORE - Fallo subito da Latza, steso da Piszczek dopo respinta con i pugni di Burki. L'attaccante non sbaglia: palla da una parte, portiere dall'altra.

71’ MAINZ A UN PASSO DAL TRIS - Occasionissima per Boetius: destro a botta sicura dall'interno dell'area di rigore, il pallone sfiora l'incrocio dei pali! Burki non avrebbe potuto fare nulla.

73' GRAN PARATA DI MULLER SU HAKIMI - Gran punizione, vola il portiere del Mainz.

Il migliore

Jean-Philippe MATETA - Che partita da parte del francese. L'attaccante classe '97 chiude il match segnando con freddezza il rigore del 2-0, ma si rende protagonista di una prestazione totale: spina nel fianco per tutta la difesa del Borussia.

Il peggiore

Raphael GUERREIRO - Scelta complicata: nessun giocatore del Borussia si salva oggi. Dall'invisibile Haaland al deleterio Piszczek, passando per l'inconcludende Sancho. La scelta è ricaduta su Guerreiro perché ha unito pochezza tecnica e nervosismo: completamente assente dal match.

