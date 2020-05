Il Francoforte conquista un prezioso punto dopo 5 sconfitte consecutive: i padroni di casa dominano per larghi tratti del match e falliscono diverse occasioni grazie a un super Shwolow. Apre le danze Grifo, risponde André Silva nel primo tempo. Nella ripresa, nel momento migliore per i padroni di casa, Pedersen e Holer sembrano mettere al tappeto l’Eintracht, Kamada e Chandler acciuffano il pari.

A un certo punto del match sembrava destino che l'Eintracht dovesse perdere anche questa volta, per la sesta occasione consecutiva. Dopo la rete di Grifo, il primo italiano a segnare dopo il lockdown, i padroni di casa iniziano a macinare calcio e trovano immediatamente il pari con André Silva. Poi l'assalto alla porta di Schwolow, un muro insuperabile per tutti i giocatori di Hutter. "Questo pallone non vuole entrare", sarà stato il pensiero dei tifosi del Francoforte. Come se non bastasse, ecco che nel momento di maggiore spinta arriva la doppia doccia gelata: Petersen insacca su punizione di Gunter, Holer supera Trapp in campo aperto. 1-3 così, senza neanche rendersene conto. Sembrava destino. Ma improvvisamente quello che è stato impedito da Schwolow viene regalato dai giocatori del Friburgo: dormite di Koch e Gunter, Kamada e Chandler ne approfittano. Finisce con un pareggio che, tralasciando la rimonta finale, ai punti sta stretto all'Eintracht, ora a +5 dal Fortuna Dusseldorf terz'ultimo. Ma nella corsa all'Europa del Friburgo, a -4 dal Wolfsburg, questi due punti persi rischiano di pesare come un macigno.

Il tabellino

EINTRACHT FRANCOFORTE-FRIBURGO 3-3 (primo tempo 1-1)

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-5-2): Trapp; Toure (dall'82' Chandler), Hasebe, Hinteregger (dal 90' N'Dcika); Ilsanker, Rode (dal 74' de Guzman), Torro (dal 46' Kohr); Kamada, Kostic; Silva, Dost (dal 74' Gacinovic). All. Hutter.

FRIBURGO (4-3-3): Schwolow; Schmidt, Gulde, Koch, Gunter; Abrashi, Höfler, Holer; Sallai (dal 59' Lienhart), Walschmidt (dal 59' Petersen), Grifo (dall'82' Chang-hoon). All. Streich.

Gol: 28' Grifo (F), 35' André Silva (E), 67' Petersen (F), 69' Holer (F), 79' Kamada (E), 82' Chandler

Ammoniti: Walschmidt (F), Rode (E), Ilsanker (E), Hasebe (E).

La cronaca in 10 momenti chiave

22 - Dost a un passo dal gol! Pallone perso dal Friburgo sulla trequarti, diagonale dell'attaccante olandese dall'interno dell'area di rigore: palo sfiorato!

28 - GOOOOLLL! 1-0 FRIBURGO! GRIFO!!!! Terzo gol in Bundes per l'italiano, che si accentra e calcia dall'interno dell'area di rigore: deviazione decisiva di Hasebe, pallone sotto la traversa

35 - GOOOOLLLL! 1-1 EINTRACHT! ANDRE SILVA! Grande azione di Kamada, respinta corta del portiere e nessuno problema per il portoghese! Che scivolone di Abrashi su azione del giapponese che spiana la strada all'avversario...

36 - Ancora Grifo pericoloso! Che partita dell'italiano: pallone a un passo dal palo, ma c'è stata deviazione. Immediata occasione per l'1-2...

47 - ANDRE SILVA SFIORA IL PALO! Pallone di Kamada in profondità, diagonale vicinissimo alla porta! Che chance

53 - KAMADA NON TROVA IL VANTAGGIO! Doppia occasione per il giapponese: errore a pochi passi dal portiere avversario, tentativo al volo sulla respinta ma pessimo impatto

67 - GOOOOLLL! 1-2 FRIBURGO! COLPO DI TESTA DI PETERSEN! Incornata sugli sviluppi della punizione calciata da Gunter sulla trequarti: nulla da fare per Trapp

69 - GOOOLLLL! 1-3 FRIBURGO!! HOLER!!! Contropiede in campo aperto per gli ospiti, il centrocampista entra in area indisturbato e supera Trapp

79 - GOOLLLLL! 2-3 EINTRACHT! KAMADA! Pessimo errore di Koch, che protegge palla a pochi passi dal portiere ma si fa sorprendere dal giapponese, che sbuca alle spalle e insacca!

82 - GOOOOLLLLL! 3-3 EINTRACHT! CHANDLER, APPENA ENTRATO! Traversone dalla sinistra, dormita di Gunter e zampata da pochi passi!

Il migliore

Alexander SCHWOLOW - Partita incredibile del portiere del Friburgo. L'Eintracht ci prova in tutti i modi, ma deve fare i conti con un vero e proprio muro. Ma come avrà fatto a prendere 3 gol, vi chiederete? Nella prima occasione salva su Kamada e non può nulla sulla respinta a porta vuota di André Silva. Nella ripresa gli ospiti pagano due clamorosi errori difensivi, prima di Koch e poi di Gunter.

Il peggiore

Bas DOST - Pessima prestazione da parte del gigante olandese. Tocca pochi palloni e nelle rare occasioni in cui potrebbe incidere fallisce l'appuntamento con il gol con errori che uno come lui non può permettersi. Giustamente sostituito nella ripresa.

