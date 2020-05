Hoffenheim settimo, tracollo Schalke e scatto Fortuna Dusseldorf; 0-0 ad Augsburg

L'Hoffenheim ritrova la vittoria e sale al settimo posto della classe, crolla lo Schalke 04 in casa del Fortuna Dusseldorf; pari tra Augusta e Paderborn.

Augusta-Paderborn 0-0

L'Augsburg perde la ghiotta chance di prenotare la salvezza al cospetto del fanalino di coda Paderborn. Già, i padroni di casa sfiorano a più riprese il vantaggio ma alla fine devono accontentarsi di un misero punticino. Nel finale è il portiere del Paderborn Leopold Zingerle a salvare i compagni respingndo il tentativo di Noah-Joel Sarenren-Bazee.

Fortuna Dusseldorf-Schalke 04 2-1

Terza sconfitta consecutiva in campionato per il derelitto Schalke 04: nonostante il vantaggio iniziale con il superbo tuffo di testa di McKennie, i padroni di casa si ricompattavano nel momento più delicato agguantando il pari grazie al tap in di Hennings dopo miracoloso intervento di Schubert su bordata da calcio piazzato di Zimmermann e centravano il definitivo 2-1 grazie al colpo di testa sottomisura di Karaman sugli sviluppi del corner. Il Fortuna è vivo, lo Schalke non batte colpi.

Hoffenheim-Colonia 3-1

Attenzione a Christoph Baumgartner, centrocampista austriaco classe 1999 capace questa sera di siglare due gol, fornire un assist di tacco con il Var che tra una marcatura e l'altro gli ha annullato un altro gol per offside. Trascinato dal suo giovane talento, l'Hoffenheim ritrova una vittoria che mancava da una vita guadagnando il settimo posto della Bundesliga. Non senza il proverbiale brivido: dopo il gol della bandiera di Kainz il Colonia infatti ha dilapidato l'occasione di riaprire il match quando Uth si è fatto ipnotizzare dal dischetto da Baumann.

Union Berlino-Mainz 1-1

Succede tutto nel primo tempo tra Union Berlino e Magonza: Baku sigla il rigore in movimento portando in vantaggio gli ospiti, Ingvartsen riporta in quota l'Union con una punizione beffarda dal limite che sorprende l'estremo difensore del Mainz. L'1-1 non verrà più scalfito nel corso della ripresa.

