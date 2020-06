Dal Bayern Monaco, ormai lanciato e pronto a festeggiare l'8° titolo consecutivo in Bundesliga, al record di precocità di Wirtz che a 17 anni e 34 giorni diventa il più giovane marcatore di sempre del campionato tedesco. Ma anche le magliette del Borussia Dortmund, la crisi del Werder Brema, le occasioni sprecate di Lipsia, Union Berlino e Fortuna Dusseldorf.

Voto 10... Al Bayern campione di Germania

...Perché è finita, con la vittoria in rimonta contro il Leverkusen si è posta la parola fine. Onore agli altri per una stagione scoppiettante, ma il ‘bravo’ va a Flick che ha preso il timone nella tempesta e rimettendo Muller al centro del progetto (tra l’altro 20 assist in stagione aggiornando a quelli contro il Bayer) ne è uscito come se il mare fosse liscio come l’olio. E fanno 8 per i Bavaresi. Settimana prossima il ‘Gladbach per chi ancora crede alla scaramanzia. Non noi. Che la festa abbia inizio.

Voto 9... Alla prima di Florian Wirtz

...Classe 2003, che come primo centro della sua carriera in Bundesliga si è scelto un gol tutt’altro che banale a una squadra tutt’altro che banale lasciando fermo un signore tutt’altro che banale: da vedere e rivedere il suo sinistro all’angolino che inchioda Neuer. Non è servito ai fini del risultato, ma ha fatto la storia: a 17 anni e 34 giorni diventa il più giovane marcatore di sempre della Bundesliga.

Voto 8... Al Friburgo

...Che ha un allenatore in gamba come Christian Streich e lo dimostra ancora una volta, facendo lo scalpo del Borussia Moenchengladbach. Niente male davvero per il Friburgo, che grazie a questo successo è ancora lì, in qualche modo, a far pressione per un sogno chiamato Europa League.

Voto 7... Alla maglietta del Borussia Dortmund

...Che non potrà vincere il Meisterschale ma si consola con gli applausi virtuali per la propria battaglia per i diritti di tutti. Neri, bianchi, gialli, rossi. No, umani. Umani anche sul campo. I primi, dietro il solito Bayern.

Voto 6... All’Union Berlino

...Che dopo il ko del Werder e il pareggio del Fortuna Dusseldorf aveva davvero un’occasione ghiotta per scappare a +6 dalla terzultima e dirsi praticamente salvo. Non l’ha sfruttata, accontentandosi nel secondo tempo del punticino. Resta senza vittorie dalla ripresa a oggi, ma per lo meno muove la classifica.

Voto 5... Alle 12 partite senza vittoria dello Schalke

...Direttamente coinvolto con l'Union sopra citato. Ecco, Union partito meglio, poi però scomparso nella ripresa. Non c'è vero però di ridare un senso allo Schalke 04, che rompe il filotto delle 4 sconfitte consecutive dalla ripresa ma non riesce ad andare oltre al punticino. Per fortuna che Wagner era partito forte. Altrimenti con 12 partite senza trovare i 3 punti a quest'ora sarebbe in piena battaglia per non retrocedere.

Voto 4... Al Lipsia che ne ha pareggiate troppe

A oggi questa squadra ha perso meno del Bayern Monaco capolista – solo 3 sconfitte. Ma gli 11 pareggi sono stati fatali ai sogni di gloria dell’RB a cui per tutta la stagione è mancato il cinismo. Quel cinismo fondamentale nel calcio. Quel cinismo che non si è visto anche contro il Paderborn, dove Werner si è mangiato troppe occasioni e dove alla fine il Lipsia è stato punito. Un leitmotif della stagione, per una giornata che con i ko di ‘Gladbach e Leverkusen doveva servire a Nagelsmann per aumentare il cuscinetto verso la Champions. E invece...

Timo Werner a terra dopo la beffa del gol subito dal Lipsia in pieno recupero che costa l'1-1 contro il Paderborn Credit Foto Getty Images

Voto 3... Al Werder Brema

...Che dopo 40 anni esatti vede seriamente la Zweite Bundesliga, in quella che sarebbe soltanto la seconda retrocessione della sua storia. Ecco, l’ennesimo gol beffa subito nel finale è fatale a una squadra che sui palloni alti ne ha combinate davvero di ogni per tutto l’anno. 12 punti in palio da qui alla fine: 3 da recuperarne per l’eventuale spareggio, 6 per la salvezza diretta. Difficile.

Voto 2... Alla gomitata di Hubner che lascia in 10 l’Hoffenheim per 80 minuti

...Un rosso di diretto che potrebbe costare all’Hoffenheim punti preziosi in ottica Europa. Da capitano, per giunta. Un gesto non violento, ma veramente 'stupido' nella sua esecuzione. Alla fine la squadra di salva con il 2-2 e strappa il punticino, ma in parità numerica sarebbe probabilmente stata un’altra storia.

Voto 1... Al Fortuna Dusseldorf che non ne approfitta

...C’è però chi ha fatto meglio. Questi due punti in più sarebbero stati manna dal cielo per il Fortuna Dusselford, che già in vantaggio e con l’uomo in più non ha capitalizzato l’occasione ghiotta, trovandosi addirittura a rincorrere nel finale. Ne gode lo spettacolo in zona salvezza. Ma potrebbe diventare un pomeriggio a cui a Dusseldorf tra un po’ guarderanno con grande rammarico.

