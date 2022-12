Bayern Monaco, da sempre bacino principale per i successi della nazionale tedesca. Dopo l’eliminazione prematura dal Mondiale, le nuove cattive notizie arrivano improvvise in questa mattinata e riguardano un incredibile infortunio occorso a Manuel Neuer. È lo stesso portiere tedesco a comunicarlo sul proprio account Instagram. Neuer si è infatti rotto la parte bassa della gamba mentre era in vacanza sugli sci. Un infortunio clamoroso, che si somma a un finale di carriera in cui negli ultimi tempi è stato spesso vittima di altri stop per guai fisici dovuti però a questioni legate al campo. Non è un gran periodo per la Germania , e di riflesso anche per il, da sempre bacino principale per i successi della nazionale tedesca. Dopo l’eliminazione prematura dal Mondiale, le nuove cattive notizie arrivano improvvise in questa mattinata e riguardano. È lo stesso portiere tedesco a comunicarlo sul proprio account Instagram.. Un infortunio clamoroso, che si somma a un finale di carriera in cui negli ultimi tempi è stato spesso vittima di altri stop per guai fisici dovuti però a questioni legate al campo.

Aveva chiuso anche i Mondiali senza grossi problemi fisici e ora invece deve rassegnarsi a una triste realtà: la sua stagione è finita. Neuer si è mostrato in uno scatto sui social in cui mette in evidenza la sua gamba ingessata su un letto d'ospedale.

Questo il suo lungo post: "Ehi ragazzi, che dire, la fine dell'anno poteva sicuramente andare meglio.. Cercando di schiarirmi le idee dallo sci, mi sono rotto la parte bassa della coscia. L'operazione è andata molto bene ieri. Grazie al team medico! Però mi fa male sapere che la stagione in corso è finita per me. Il vostro Manuel".

