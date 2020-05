Lipsia, distanziamento in panchina? Le riserve in campo con la scala dell'aereo

A Lipsia, nella Red Bull Arena, fra gli spalti e la panchina c'è un dislivello di circa tre metri ed entrare in campo da lì non è quindi possibile: le misure anti-Covid 19 parlano chiaro e così il club tedesco si è dovuto ingegnare...

E' ripartita la Bundesliga. Ovviamente senza spettatori (in tutta la storia del torneo solo Gladbach-Colonia dello scorso 11 marzo si era disputata a porte chiuse) e con regole diverse. Si possono fare cinque sostituzioni, per esempio, ma c'è anche il "concetto di igiene", vale a dire il protocollo per la sicurezza anti-contagio stilato dalla Dfl. Non è permesso abbracciarsi, né stringersi la mano. Soprattutto, però, le persone in panchina devono stare a un metro e mezzo di distanza l'una dall'altra (in caso contrario è obbligatoria la mascherina). Per questo le squadre di Bundesliga si sono attrezzate. Oltre che in panchina le persone ammesse al recinto di gioco possono stare in tribuna, ma a Lipsia, nella Red Bull Arena, fra gli spalti e la panchina c'è un dislivello di circa tre metri ed entrare in campo da lì non è quindi possibile.

Per questo il club allenato da Nagelsmann (osservato speciale del Milan) si è dovuto ingegnare, come racconta La Gazzetta dello Sport: grazie a un accordo con l'aeroporto della città, accanto alle due panchine sono state messe le scale solitamente usate per permettere ai passeggeri di salire dalla pista fino alla porta d'entrata dell'aereo. Venerdì mattina sono arrivati i modelli alla Red Bull Arena, e Uwe Schuhardt, portavoce dell'aeroporto, si è detto contento di poter aiutare il club controllato da Mateschitz: "In situazioni particolari bisogna trovare soluzioni particolari. Siamo contenti di poter essere di aiuto". Accanto a Nagelsmann in panchina figurano solo il vice, i medici e i fisioterapisti, gli altri vanno in tribuna. In caso di sostituzioni i giocatori scelti da Nagelsmann devono giocoforza utilizzare la scala prestata al club dall'aeroporto. Il Lipsia riparte così. A cinque punti dalla capolista Bayern, con 62 gol fatti e 26 subiti. Numeri che raccontano la mentalità offensiva del tecnico tedesco, studiato soprattutto dalle parti di Milanello.

