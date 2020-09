Non era mai successo che l’Augusta dopo due giornate di campionato si ritrovasse in vetta alla classifica a 6 punti: è questo l’inedito verdetto della WWK Arena dopo la sfida contro il Dortmund. La prima vera occasione del match per i gialloneri arriva all’89’ sui piedi di uno spento Haaland. Ne approfittano i padroni di casa che firmano il 2-0 con i gol di Uduokhai (di testa su punizione) e dell’ex Schalke Caligiuri, ancora in clima derby della Ruhr.