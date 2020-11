Il Werder Brema dice no alle nazionali. Il club tedesco, forte di un'ordinanza del dipartimento della salute di Brema, ha fatto sapere che non invierà i giocatori in nazionale per i prossimi impegni. Le uniche eccezioni saranno Jiri Pavlenka (Repubblica Ceca che giocherà a Lipsia) e Jean-Manuel Mbom (Germania Under 21). I due giocatori rimarranno a giocare in Germania, quindi non saranno sottoposti a quarantena come invece stabilisce l'ordinanza del dipartimento della salute di Brema che impone 5 giorni di isolamento al rientro in Germania.