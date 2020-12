Si è parlato di “punizione draconiana”, ma in realtà Marcus Thuram se l'è cavata con la squalifica di 6 giornate comminate a suo carico dal Giudice sportivo tedesco. L'attaccante del Borussia Mönchengladbach aveva sputato in pieno volto ad un avversario, Stefan Posch, durante la partita contro l'Hoffenheim, lasciando i suoi 10 che hanno così perso in casa 2-1. Il francese rischiava fino a 6 mesi di squalifica per questo gesto deprecabile, soprattutto in tempi di covid, ma si è visto arrivare la sospensione di 6 giornate più il pagamento di una multa dall'importo di 40.000 euro.