Finalmente Schalke 04! Resta penultimo in Bundesliga ma trova la sua prima vittoria stagionale con l'incredibile 4-0 all'Hoffenheim, griffato da Hoppe (tripletta) e Harit. Una vera e propria boccata d'ossigeno per la squadra della Renania che fino ad ora aveva raccolto solo 4 punti in questa sciagurata stagione. In caso di pareggio o sconfitta sarebbe stata la 31esima partita consecutiva senza successi in Bundesliga. Un vero e proprio record. Ma non solo un record storico per la squadra di Gelsenkirchen (che ha già cambiato tre allenatori), ma un record di tutto il campionato tedesco, al pari del Tasmania Gropiusstadt 73 di Berlino (1965-1966).

Lo Schalke 04 non vinceva infatti una gara in campionato dal 17 gennaio 2020, la prima dello scorso anno con il 2-0 sul Borussia Mönchengladbach. Da allora solo pareggi e sconfitte, tanto che lo Schalke - dall'essere una squadra che poteva combattere per un posto in Champions - si ritrovò a fine campionato al 12° posto. Neanche la pausa per il lockdown mise a posto le cose, con lo Schalke che continuò la propria striscia negativa fino ad oggi.

Bundesliga Il Gladbach ribalta il Bayern, 3-2 in rimonta al Borussia-Park 21 ORE FA

Hoppe - Schalke 04-Hoffenheim - Bundesliga 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Quest'anno sta andando anche peggio: solo 7 punti conquistati, un penultimo posto e siamo già al 4° allenatore con la nomina di Christian Gross dopo gli esoneri di David Wagner (27 settembre), Manuel Baum (18 dicembre) e Huub Stevens (27 dicembre). Serve un miracolo per evitare la retrocessione, che sarebbe la prima dalla stagione 1991-1992. Da allora lo Schalke ha vinto una Coppa UEFA (in finale con l'Inter nel 1997), 3 Coppe di Germania, 2 volte la Coppa Intertoto e una Supercoppa di Germania. Nella stagione 2010-2011 giunse, addirittura, in semifinale di Champions League, eliminato solo dal Manchester United.

Il record di partite senza vittoria nei 5 grandi campionati

Squadra/Stagione Partita Derby County (2007-2008) 32 Tasmania Berlin (1965-1966) 31 Schalke 04 (2020-2021) 30 Ancona (2003-2004) 28 Varese (1971-1972) 28 Sporting Gijón (1997-1998) 24 Arles-Avignon (2010-2011) 23

Il record è del Derby County

Quello dello Schalke, però, non sarebbe stato il record assoluto nei top 5 campionati europei... Il record sono le 32 partite senza vittoria del Derby County che, nella stagione 2007-2008, vinse alla 6a giornata contro il Newcastle e concluse il campionato senza ulteriori successi. Chiuse quel campionato con 1 vittoria, 8 pareggi e ben 29 sconfitte per un ultimo posto scontato. Guardando gli altri campionati, abbiamo le 24 gare consecutive senza vittoria dello Sporting Gijón (1997-1998) nella Liga e le 23 gare consecutive senza vittoria dell'Arles-Avignon (2010-2011) in Ligue 1.

In Italia ci sono stati Varese e Ancona

In Italia il “record” appartiene a due squadre: il Varese nel 1971-1972 e l'Ancona nella stagione 2003-2004. Il Varese di Pietro Maroso (arrivato dopo gli esoneri di Brighenti e Cadè) aspettò la 29a giornata per ottenere il primo e unico successo del proprio campionato con la vittoria per 4-0 sul Lanerossi Vicenza. Troppo tardi per cercare la salvezza: solo 13 punti in 30 giornate.

Dino Baggio, Daniel Andersson, Emerson - Ancona-Roma - Serie A 2003/2004 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Anche l'Ancona ci mise 29 giornate per trovare la sua prima vittoria al ritorno in Serie A nella stagione 2003-2004. Arrivò il 3-2 sul Bologna ad aprile, con i gol di Rapaić (doppietta) e Bucchi per la squadra di Galeone (arrivato dopo gli esoneri di Menichini e Sonetti). Troppo tardi per sognare la rimonta salvezza...

Stop al volo e gol di tacco: la perla di Amiri in Eintracht-Bayer

Bundesliga Haaland: "Koulibaly tra i tre migliori difensori al mondo" 28/12/2020 A 21:54