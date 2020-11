Robert Lewandowski ci ride su. Il polacco sicuramente non avrà preso bene la decisione di non assegnare il Pallone d'Oro nel 2020, premio che con ogni probabilità avrebbe vinto. Ma ora l'attaccante del Bayern è disposto a prenderla con un sorriso, consapevole chissà di essere un serio candidato anche in questa stagione. Il bomber classe '88 ha infatti postato una foto sui social con in mano una versione in Lego del premio assegnato ogni anno da France Football: a consegnargli il modello in replica è stato il rapper Quebonafide, suo connazionale e presente nella foto in questione. "Grazie per questo trofeo che hai costruito per me", la didascalia che accompagna la foto. Lewandowski sorride e ironizza, ma in campo è spietato più che mai: dopo la versione in Lego ora songa il Pallone d'Oro, quello vero.