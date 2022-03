Incredibile follia al Vonovia Ruhrstadion di Bochum. Al 69' del match tra Bochum e Borussia Mönchengladbach la partita è stata interrotta dall'arbitro. L'assistente Christian Gittelmann è stato colpito, infatti, da un bicchiere di birra lanciato dagli spalti da un “tifoso” dei padroni di casa. I giocatori del Bochum hanno subito chiesto ai propri sostenitori di chiuderla qui, ma il match non poteva più continuare. Dopo un rapido consulto, l'arbitro Benjamin Cortus ha deciso di sospendere in maniera definitiva il match, che vedeva avanti il Borussia per 2-0 grazie ai gol di Pléa e Embolo.

L'assistente Christian Gittelmann colpito da un bicchiere di birra Credit Foto Imago

È davvero un peccato non riuscire a finire questa partita considerando che era la prima volta che tornavamo davanti a 25 mila spettatori. Non è accettabile, dobbiamo scusarsi in tutte le forme per quanto successo. [Sebastian Schindzielorz, direttore sportivo del Bochum]

Prima di tutto ci dobbiamo scusare. È imbarazzante e inaccettabile. È triste che una partita debba essere interrotta in questo modo perché è successo qualcosa del genere. Non era chiaro come procedere. Ma è stato chiarito in tempi relativamente brevi. Gli arbitri si sono consultati e sono giunti alla conclusione che le cose non potevano andare avanti, il che è del tutto comprensibile. Auguro al guardalinee di tornare in forma il prima possibile. [Markus Gellhaus, vice allenatore Bochum]

Inevitabile sarà l'epilogo di questo fatto. Il Bochum perderà 3-0 il match a tavolino e le prossime partite le giocherà senza pubblico. Questa è l'8a partita che viene abbandonata in Bundesliga. L'ultima volta accadde il 1° aprile del 2011. Quando, durante St. Pauli-Schalke 04, il guardalinee Thorsten Schiffner fu colpito da un boccale di birra da un tifoso dei padroni di casa perché sconfitti 2-0.

