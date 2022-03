"Ecco, quelli così puoi evitare di portarmeli a casa": questa la frase incriminata, che è costata il licenziamento a uno storico magazziniere del Bayern Monaco, che stava parlando alla figlia in quel momento. Il riferimento era a Serge Gnabry ed Eric Maxim Choupo-Moting e la frase era stata pronunciata incrociando i due calciatori: sentita da altri dipendenti e riportata ai dirigenti, è costata il posto al magazziniere, il cui comportamento è stato definito razzista.

Ad

Niente di pubblico, né dal sito né dai social del club tedesco, esattamente come un fatto avvenuto due anni fa sempre in casa Bayern: allora durante un campus estivo nell'estate 2020, un allenatore delle giovanili era stato multato e licenziato perché aveva utilizzato termini razzisti contro alcuni giocatori in una chat di gruppo.

Bundesliga Posch stende il Colonia: Hoffenheim sale al quarto posto in Bundesliga 4 ORE FA

Il clamoroso autogol di Muller, l'1-1 di Süle: Bayern-Leverkusen, highlights

Bundesliga Stoccarda, super rimonta! Da 0-2 a 3-2 contro il Gladbach: highlights 4 ORE FA