Minuto 73, Erling Braut Haaland entra al posto del compagno Donyell Malen riassaporando quindi il campo dopo l'infortunio che lo aveva costretto allo stop di un mese. Minuto 81: l'attaccante norvegese arpiona col sinistro in spaccata il delizioso cross di Julian Brandt fissando il risultato sul 3-1 contro il Wolfsburg. L'attaccante bionico è tornato, dunque, giusto il tempo di riportare il Borussia Dortmund in vetta!

Un gol storico quello messo a segno contro il Wolfburg da Haaland, il 50° in appena 50 presenze in Bundesliga: nessun'altro giocatore nella storia del calcio tedesco (e così in fretta!) ci era mai riuscito!

La "trollata" della tifosa

