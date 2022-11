Bayern Monaco che batte anche lo Schalke 04 ultimo in Borussia Dortmund che aveva perso sul campo del Borussia Mönchengladbach. La squadra Julian Nagelsmann dà l'impressione di poter segnare ad ogni affondo, anche senza E sono sei le vittorie consecutive delche batte anche loultimo in classifica e resta così a +6 sul Lipsia, mentre sprofonda ilche aveva perso sul campo del Borussia Mönchengladbach. La squadradà l'impressione di poter segnare ad ogni affondo, anche senza Mané infortunato , e chiude al meglio la propria prima parte di stagione in attesa dei Mondiali del Qatar

Classifiche e risultati

Tabellino

Schalke 04-Bayern Monaco 0-2 (0-1 primo tempo)

Schalke 04 (4-2-3-1): Schwolow; Brunner (75' Aydin), Yoshida, Matriciani, Mohr (66' Kolodziejczak); Král, Krauß; Karaman (59' Larsson), Drexler (75' Latza), Bülter (66' S.Sané); Terodde. All. Thomas Reis

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Pavard, Upamecano, Lucas Hernández (72' Stanisic); Goretzka (72' Sabitzer), Musiala (79' Wanner); Gnabry, L.Sané (60' de Ligt), Coman (80' Gravenberch); Choupo-Moting. All. Julian Nagelsmann

Marcatori: 38' Gnabry (B), 52' Choupo-Moting (B)

Arbitro: Felix Zwayer

AmmonitieEspulsi: nessuno

La cronaca

Il Bayern mostra subito i muscoli e va vicino al gol con Gnabry che non trova la porta di un soffio. Al 26' ancora Gnabry, questa volta di testa, con la difesa che si salva sulla linea: dal conseguente corner arriva il gol di Gnabry servito da uno spettacolare assist di tacco di Musiala.

Nella ripresa il Bayern fa subito 2-0 con Choupo-Moting, servito da Musiala reduce da una sgroppata spacca difesa. Lo Schalke 04 non risponde, mentre i bavaresi cercano il tris. Arriva al 66' con Musiala che era però in posizione di fuorigioco. Altra chance per Musiala poco dopo, ma Schwolow evita lo 0-3.

