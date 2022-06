Il legame tra Kevin-Prince Boateng e l'Hertha Berlino proseguirà anche nella prossima stagione, e costerà all'ex-centrocampista di Milan, Fiorentina e Sassuolo una piccola promessa mangereccia per i suoi tifosi. In un video postato sui social, Boateng ha annunciato che offrirà ai suoi fan 2.023 kebab, tanti quanti l'anno in cui scadrà il suo contratto appena rinnovato con la formazione tedesca.

21 partite in stagione con la casacca dell'Hertha, Il centrocampista 35enne ha disputatoin stagione con la casacca dell'Hertha, raccogliendo 10 ammonizioni ma nessun'altra statistica rilievo tra gol e assist. Il proseguimento della carriera con la squadra berlinese ha un retrogusto nostalgico, perché l'Hertha è stato il club in cui è cresciuto e con cui ha debuttato da professionista nell'ormai lontano 2004.

Boateng ha poi festeggiato postando una sua fotografia con la nuova maglia, corredata dal messaggio "Grateful".

