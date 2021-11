The Best FIFA Men’s Player, con la FIFA che ha fatto i suoi 11 nomi. L'assegnazione del 'titolo' verrà fatta il 21 gennaio prossimo, con una cerimonia online. Tra gli 11, c'è anche Jorginho. Il centrocampista della Nazionale italiana che in stagione ha collezionato Champions League, Supercoppa europea e Europeo ( Manca solo una settimana all'assegnazione del Pallone d'oro , ma è il periodo dell'anno in cui arrivano altre nomination per gli altri premi individuali che si possono conquistare nella stagione. Uno di questi è il, con la FIFA che ha fatto i suoi 11 nomi. L'assegnazione del 'titolo' verrà fatta il 21 gennaio prossimo, con una cerimonia online. Tra gli 11, c'è anche. Il centrocampista della Nazionale italiana che in stagione ha collezionato Champions League, Supercoppa europea e Europeo ( merita anche il Pallone d'oro? ).

I candidati

Giocatore Squadra JORGINHO Chelsea Kevin DE BRUYNE Manchester City Cristiano RONALDO Juventus/Manchester United Mohamed SALAH Liverpool N’Golo KANTÉ Chelsea Robert LEWANDOWSKI Bayern Monaco Erling HAALAND Borussia Dortmund Lionel MESSI Barcellona/PSG Júnior NEYMAR PSG Kylian MBAPPÉ PSG Karim BENZEMA Real Madrid

Jorginho è anche l'unico italiano della compagnia, anche se c'è Donnarumma tra i candidati per i portieri. Non c'è l'ombra di un giocatore della Serie A, se non Cristiano Ronaldo che però è partito in estate raggiungendo la sua ex”, il Manchester United.

Mancini: "Pallone d'Oro a Jorginho, ha vinto di tutto"

