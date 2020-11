La stampa europea ha scelto: è Erling Haaland il miglior under 21 d'Europa. L'attaccante del Borussia Dortmund ha, infatti, vinto il Golden Boy 2020, premio organizzato da Tuttosport che incorona il miglior giovane del continente, votato da una giuria di 40 giornalisti sportivi italiani, spagnoli, francesi, tedeschi, inglesi, portoghesi, belgi, bulgari, croati, danesi, finlandesi, greci, olandesi, polacchi, cechi, rumeni, russi, serbi, svizzeri, turchi, ucraini e ungheresi. Con 33 gol in 34 partite ufficiali il 2020 di Haaland è stato semplicemente mostruoso. Il norvegese succede a Joao Felix, vincitore dell'edizione 2019 e Matthijs De Ligt, vincitore nel 2018. Alle sue spalle Ansu Fati e Alphonso Davies, seguiti in top 10 da Sancho, Camavinga, lo juventino Kulusevski, Foden, Szoboszlai, Saka e Vinicius. Sandro Tonali, unico italiano presente, si piazza al 13° posto nella classifica assoluta.