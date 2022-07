Giorgio Chiellini sorride al passato ma ha la testa al presente e al futuro. L'ex capitano della Juventus è intervenuto al canale ufficiale Twitch della sua nuova squadra, il Los Angeles FC, per raccontare i suoi primi mesi americani: "Sono stato fortunato, è una buona squadra. Città grande, ma si vive bene. Ci siamo organizzati, si cerca di fare il più possibile per allenarsi, star bene, giocare. mi sono ambientato presto ".

Nessun ripensamento per il centrale, dopo anni di trionfi bianconeri: ", nel momento giusto e al posto giusto. Mi dà possibilità di vedere il futuro e godermi il presente. Sono contento di poter vivere ancora nuove emozioni. Vedremo in futuro, ma lo voglio senza rimpianti". Impossibile, però, non pensare alla Juventus che verrà: "L'ho vista con il Chivas. Il primo tempo. Poi dopo sono andato a dormire. Ma bene, dai! Serve ridistribuire responsabilità ai giocatori , speriamo che sarà un gran campionato. La mattina quasi sempre mi alleno. La partita? La guardo".