Il 2020 ci ha lasciato in eredità anche un buco nella consegna del Pallone d'Oro: France Football ha infatti da tempo deciso di non assegnare il premio individuale più ambito tra i calciatori, ma non ha lasciato a bocca asciutta i tifosi di tutto il mondo. La famosa rivista transalpina ha infatti deciso di premiare la formazione ideale di tutti i tempi, un 11 incredibile, una selezione da sogno votata da una giuria di 140 giornalisti. Naturalmente non c'è posto per tutti (e il modulo è ultraoffensivo): e voi siete d'accordo con il voto espresso?