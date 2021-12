Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

L’Atalanta vola con Gasp e punta Boga

Le parole di Percassi aprono un nuovo scenario di mercato. Col rinnovo di Gasperini e la voglia di volare ancora così in alto, l’ad ha anche fatto un nome per il mercato.

Ci sono tanti giocatori che possono essere utili e Boga è un giocatore importante di una società amica. Vediamo nelle prossime settimane.

La nostra opinione: manca un mese all’apertura ufficiale del mercato, ma la volontà dei nerazzurri di trattare col Sassuolo per Jeremi boga sembra abbastanza chiara. Il giocatore, tra l’altro, è da sempre nel mirino di altre squadre, tra cui la Juventus che però al momento deve fare attenzione ai passi che muove sul mercato. Quindi l’Atalanta potrebbe davvero essere in pole position.

Pellegri vuole andare via dal Milan

Probabilmente avrà l’occasione di entrare in campo perché Pioli possa gestire le energie e il rischio di infortunarsi di Zlatan Ibrahimovic, ma Pietro Pellegri secondo Tuttosport vuole andare via dal Milan. Chiuso dallo stesso Ibra eda giroud, vorrebbe andare in un club in cui avere più spazio e ci sarebbero Torino e Genoa interessati a lui.

La nostra opinione: il desiderio del giovane è legittimo, al Milan però serve qualcuno che sia pronto e disponibile quando i veterani sono acciaccati e non possono scendere in campo o non sono in condizione di giocare i 90’. I rossoneri, prima di parlare col Monaco da cui è arrivato in prestito, dovranno perciò trovare un nome che svolga la stessa funzione.

Lazio, Botheim in arrivo se parte Muriqi

La Lazio è sulle tracce di Erik Botheim, secondo il Corriere dello Sport. La trattativa, partita a inizio novembre, sarebbe in fase di lavorazione per gennaio anche se per poterlo ingaggiar dovrebbe prima partire Muriqi.

La nostra opinione: Il giovane del Bodo Glimt si è messo in mostra contro la Roma e passare alla Lazio sarebbe sicuramente un salto di qualità. La Lazio comunque deve risolvere prima qualche problema di assetto nella rosa che già ha e solo dopo aver piazzato gli esuberi può pensare di comprare.

