Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: acquisti e cessioni della Serie A 2021-2022

Occasione Abraham

Il club dei Percassi, all'Inter, intende chiedere 60 milioni di euro per Zapata. Quindi, si concentrerà su Abraham - uscito dai radar di mister Thomas Tuchel - di sei anni più giovane del colombiano ma con caratteristiche più o meno simili: lungagnone, fisico, potente... L'occasione per parlare di lui, proprio nel weekend, in cui l'Atalanta incontrerà a Londra il West Ham in amichevole.

Inter, tutto su Zapata. La Juve vira su Renato Sanches

