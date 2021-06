Persi Gianluigi Donnarumma e Hakan Çalhanoglu, rispettivamente diretti al PSG e all'Inter, il Milan ha già sistemato la porta, mentre ha ufficialmente aperto il casting per la trequarti campo, oltre al rinnovo di Brahim Diaz. C'è un terzo fronte, quello di metà campo. Che passa, anzitutto, dal riscatto di Sandro Tonali dal Brescia e da altri nomi "caldi" in gradi di rinforzare la linea mediana. I nomi, attualmente, sono tre: Dani Ceballos, Mateo Kovacic e Donny van de Beek.

Dani Ceballos (Arsenal-Real Madrid)

Il nome del 24enne è tornato in auge a Casa Milan appena tornato al Real Madrid dal prestito all'Arsenal, che ha deciso di non riscattarlo. La dirigenza rossonera ha aperto un sondaggio con la Casa Blanca. Per il centrocampista di Utrera filtra ottimismo, anche grazie agli ottimi rapporti tra le due società, che stanno già parlando per il rinnovo del prestito di Brahim Diaz.

Dani Ceballos (Arsenal) Credit Foto Getty Images

Mateo Kovacic (Chelsea)

Ex Inter che, in qualche modo, laverebbe "l'onta" Çalhanoglu, appena passato all'altra sponda del Naviglio. Il croato sta finendo un po' ai margini del progetto tecnico-tattico di Thomas Tuchel al Chelsea, ma è legato fino al 2024 ai Blues, che potrebbero dunque decidere di mandarlo a giocare altrove a titolo temporaneo, senza troppi problemi.

Mateo Kovacic Credit Foto Getty Images

Donny van de Beek (Manchester United)

Anche in questo caso si parlerebbe di prestito. Il Manchester United, infatti, dovrebbe rientrare dall'investimento di 60 milioni fatto con l'Ajax. L'olandese non si è ambientato nel migliore dei modi ad Old Trafford (appena 19 presenze in Premier League) e, secondo le fonti del Corriere dello Sport, potrebbe rappresentare un'ottima occasione di mercato.

Donny van de Beek Credit Foto Getty Images

