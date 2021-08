A volte ritornano. Nell’estate in cui Leo Messi ha messo fine alla sua ultraventennale esperienza col Barcellona , portando il suo talento al PSG, l’antagonista di una vitaha mollato, a meno di una settimana dalla fine del mercato, la Juventus per fare ritorno al Manchester United: il club nel quale ha militato dal 2003 al 2009 vincendo 3 Premier League, 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 2 League Cup, 1 FA Cup e 1 Community Shield.