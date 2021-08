Cristiano Ronaldo è bensì 15 milionidallo United (pagabili in 5 esercizi) a cui si potrà aggiungere un incremento fino a un massimo di 8 milioni al raggiungimento di specifici bonus. La Juventus, come sottolineato dal comunicato, con questa cessione genera una minusvalenza a bilancio di 14 milioni di euro. a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Manchester United . Nell'ultimo giorno di mercato, i bianconeri hanno ufficializzato il ritorno di CR7 ai Red Devils. Il club torinese ha salutato l'asso portoghese con un lungo e nostalgico articolo postato sul proprio sito ufficiale ed ha anche svelato i dettagli economici dell'affare che sono inferiori rispetto a quanto ci si attendeva la Juve, infatti otterrà non 25 milioni(pagabili in 5 esercizi) a cui si potrà aggiungere un incremento fino a un massimo di 8 milioni al raggiungimento di specifici bonus. La Juventus, come sottolineato dal comunicato, con questa cessione genera una

Il comunicato della Juventus

Serie A Formazioni tipo: ecco come giocheranno le 20 squadre di A 02/08/2021 A 22:27

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Manchester United FC Ltd per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dos Santos Aveiro Cristiano Ronaldo a fronte di un corrispettivo di € 15,0 milioni, pagabile in cinque esercizi, che potrà essere incrementato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva del calciatore, per un importo non superiore a € 8,0 milioni, al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi. Tale operazione genera un impatto economico negativo sull’esercizio 2020/2021 pari a € 14,0 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile del diritto alle prestazioni sportive del calciatore".

Allegri: "Ronaldo via? Rimane la Juve, la cosa più importante"

Il saluto della Juve a Ronaldo: "Viaggio incredibile, dato vita a un legame splendido"

"Il 10 luglio 2018 Cristiano Ronaldo diventava un giocatore della Juventus, dando vita a un legame splendido. Oggi, a distanza di tre anni, 133 presenze, 101 gol e 5 trofei, quel capitolo si chiude. Oggi le strade di CR7 e della Juventus si separano. In quella giornata di luglio, all'arrivo di Cristiano a Torino, nell'aria c'era l'elettricità delle grandi giornate, di quelle che tutti, negli anni, ricorderanno. I tifosi bianconeri hanno accolto CR7 come un re, impazienti di vederlo in campo ed esultare insieme a lui, pronti a vivere una grande storia. E grande storia è stata. Restano impresse le prime volte: la prima uscita a Villar Perosa, dove la tradizione e la voglia di scrivere un'altra volta un futuro meraviglioso si sono incrociate, la prima gara ufficiale a Verona contro il Chievo, il primo gol, il primo Siuuu”, all'Allianz Stadium contro il Sassuolo. Poi i primi trofei: la prima Supercoppa, ovviamente decisa da lui, il primo scudetto, quest'anno la prima Coppa Italia e il titolo di capocannoniere, tinto di nuovo di bianconero. E i record. Tantissimi".

"È stato il primo giocatore nella storia della Juventus a realizzare almeno 100 gol in tutte le competizioni nelle sue prime tre stagioni in bianconero e dal suo arrivo in Serie A è il giocatore che ha segnato più gol: 81, almeno 10 più di qualsiasi altro. Non solo, con il succitato titolo di capocannoniere è diventato anche il primo a sedersi sul trono dei migliori marcatori in Serie A, Liga e Premier League. I momenti indimenticabili vissuti insieme sono tanti. Potremmo citarli, riviverli e raccontarli, ma non servirebbe, perché ognuno ha il suo ricordo speciale legato a CR7, ognuno ha un'emozione condivisa che non ha bisogno di essere rispolverata, ognuno ricorderà sempre cosa ha provato nel percorrere questo tratto di strada insieme. Oggi quel legame nato il 10 luglio di tre anni fa si scioglie, ma quel che è stato resta scritto. Ed è stato un viaggio incredibile".

Solskjaer: "CR7 allo United non farà panchina, ci renderà più forti"

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: acquisti e cessioni della Serie A 2021-2022 23/07/2021 A 16:55