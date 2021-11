Dani Alves, nuovo acquisto del Barcellona che ce l'avrà subito a disposizione dopo la firma Xavi a fare di nuovo grande la squadra catalana. Prima parole da giocatore-bis per, nuovo acquisto delche ce l'avrà subito a disposizione dopo la firma del brasiliano fino a giugno . Rimasto senza squadra a settembre, l'ex Juventus ha subito detto sì al ritorno al Barça dove vuole aiutarea fare di nuovo grande la squadra catalana.

Con Xavi per far tornare il Barça che conosciamo

Sono ancora sotto shock. Era da tanto tempo che cercavo di tornare qui. E farlo per me è un privilegio. Xavi? Assieme cercheremo di far tornare il Barça, quello che tutti conosciamo. Siamo nel bel mezzo del processo per farlo, ma dobbiamo accelerarlo perché siamo il Barcellona e non ci sono margini per fare errori

Il Barça è una sfida

Sono davanti a una sfida incredibile, di quelle che mi affascinano molto. Ricostruire, lottare, sudare, difendere questa maglia. Che, assieme a quella del Brasile, è una di quelle che quando la indosso mi fa sentire un supereroe. E spero di trasmettere tutto questo ai miei compagni

Inevitabile che sarei tornato

I momenti calcistici più belli li ho vissuti qui, era inevitabile che sarei tornato. La cosa bella è farlo da calciatore, ma sarei tornato in qualsiasi altra forma

