Lukaku stia per riprendere la via per Londra. Da una parte il Chelsea è disposto ad alzare l'asticella, dall'altra lo stesso giocatore ha aperto le porte alla cessione, lasciando così l'Inter dopo due anni. Secondo Sky Sport, infatti, l'attaccante classe '93 si è lasciato ingolosire dall'offerta di 12 milioni più bonus a stagione. Non una roba per tutti. Ma servirà prima soddisfare Zhang e soci che vogliono 130 milioni per l'ex punta del Manchester United. Dopo un primo no dell'Inter all'offerta di 100 milioni più Marcos Alonso , ora sembra chestia per riprendere la via per Londra. Da una parte ilè disposto ad alzare l'asticella, dall'altra lo stesso giocatore ha aperto le porte alla cessione, lasciando così l'Inter dopo due anni. Secondo, infatti, l'attaccante classe '93 si è lasciato ingolosire dall'offerta di. Non una roba per tutti. Ma servirà prima soddisfare Zhang e soci che vogliono 130 milioni per l'ex punta del Manchester United.

INTERISTI: GIUSTO CEDERE LUKAKU? Sì, 130 milioni fanno comodo No, l'Inter sarebbe fuori dalla lotta Scudetto

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: acquisti e cessioni della Serie A 2021-2022 23/07/2021 A 16:55

Lukaku: l'acquisto più caro della Premier League?

Dopo aver incassato il sì (potenziale) del giocatore, sta ora al Chelsea mettersi d'accordo con l'Inter. Ma la strada è segnata: l'Inter può vendere, Lukaku può partire. I Blues proveranno ovviamente ad abbassare la quota di 130 milioni con una contropartita tecnica, uno tra Marcos Alonso e Emerson Palmieri, ma per ora l'Inter resta ferma a questa richiesta. Se 130 milioni diventasse l'effettivo costo del giocatore, Lukaku diventerebbe così l'acquisto più caro dell'intera Premier League. Non solo, il terzo giocatore più costoso di sempre dopo Neymar e Mbappé, entrambi acquistati dal PSG per 222 e 145 milioni di euro. Sempre che Kane...

I 5 acquisti più cari in Premier League

Giocatore/squadra Costo Pogba - Manchester United 105 milioni Maguire - Manchester United 87 milioni Sancho - Manchester United 85 milioni Lukaku - Manchester United 84,7 milioni van Dijk - Liverpool 84,65 milioni

*dati transfermarkt

Per Lukaku è un ritorno al Chelsea

Che storia quella di Lukaku che entrò nel calcio internazionale proprio grazie al Chelsea. Furono i Blues a scoprirlo quando era un giovane attaccante dell'Anderlecht, ma non ci credettero fino in fondo. Nella prima stagione gioca solo 12 partite in tutte le competizioni, poi viene girato al West Brom l'anno successivo. Fa bene con 17 gol in 35 partite, col WbA che chiude all'8° posto in campionato. Ma il Chelsea non ci crede ancora e lo gira all'Everton che da lì a poco lo acquisterà a titolo definitivo. Poi Manchester United e infine l'Inter con cui ha vinto lo Scudetto nella passata stagione. I campioni d'Europa in carica, però, lo rivogliono “a casa” per tentare insieme a lui il bis in Champions League. Ovviamente, l'arrivo di Lukaku metterebbe sul mercato Werner acquistato appena la scorsa stagione.

Lukaku risate in conferenza: “Coca-Cola, lavoriamo insieme”

Calciomercato 2020-2021 Messi-Barça, c’è l’accordo: 5 anni con ingaggio dimezzato 14/07/2021 A 13:02