Fallito il primo assalto dell'Atletico Madrid a LautaroMartinez. Il club spagnolo ha inviato una prima offerta ai neroazzurri intorno ai 50 milioni di euro. L'Inter non vuole privarsi del giocatore, ma sarebbe disposta a sacrificare l'argentino per proposte più importanti. Si parla di una richiesta da 90 milioni della società interista: oltre all'Atletico, ci sarebbero anche Arsenal e Chelsea interessate all'argentino.

Nessuna svolta, invece, sul fronte Nainggolan. Il giocatore tornerà a Milano domani per riprendere il ritiro interista. Nessun accordo con il Cagliari, con cui continuano le trattative per Nandez. Distanza tra i due club di alcuni milioni. Si lavora per abbassare le pretese dei sardi per il prestito oneroso.

