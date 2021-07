Si concretizza quello che rischia di essere il colpo di mercato più costoso di questa sessione: Jadon Sancho è diventato un nuovo giocatore del Manchester United. Accordo raggiunto, e già reso ufficiale dai canali social dei Red Devils.

I Red Devils hanno provato più volte a prendere la forte ala del Borussia Dortmund ma non ci era riuscita finora: secondo i ben informati, ci sono voluti 85 milioni di euro (che possono diventare 95 con i bonus) per strapparlo al club tedesco. L'accordo con il giocatore sarà fino al 2026.

Euro 2020 Bonucci: "Il calciomercato non disturba questa Nazionale" 07/06/2021 A 12:40

Da Manchester a Manchester

Il 21enne inglese potrà dunque fare ritorno in Inghilterra, nella sua Manchester ma dall'altra sponda: Sancho infatti ha giocato nel settore giovanile del Manchester City prima di essere acquistato ad agosto 2017 per otto milioni dal Borussia. Quest'anno ha messo insieme 16 gol e 20 assist in 38 partite stagionali con il club tedesco. In carriera ha già giocato tre edizioni della Champions League, vincendo anche una finale di Coppa di Germania. Ora è impegnato con la nazionale di Southgate in Euro 2020.

Dumfries, la freccia dell'Olanda che piace al Napoli

Premier League Kane si mette sul mercato: "Voglio essere come Messi e CR7" 20/05/2021 A 15:27