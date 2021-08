Mohamed Ihattaren, 19 anni, talento della trequarti con il numero 10 sulle spalle, almeno inizialmente non giocherà nella Juventus. Sampdoria, cedendolo in prestito per una stagione. Un nuovo gioiello per la Signora. O quasi. Perché, 19 anni, talento della trequarti con il numero 10 sulle spalle, almeno inizialmente non giocherà nella I bianconeri lo hanno prelevato dal PSV , con cui aveva un contratto in scadenza tra 10 mesi, facendogli firmare un quadriennale fino al 30 giugno 2025. Ma contestualmente si sono accordati con la, cedendolo in prestito per una stagione.

Un bambino prodigio

"Un centrocampista di classe e talento innati": così il sito ufficiale della Juventus lo definisce all'interno del comunicato nel quale annuncia l'arrivo dal PSV. E non è un caso che la sua acquisizione sia stata accolta con un applauso dagli addetti ai lavori. Perché Ihattaren è stato capace di bruciare le tappe e stabilire un record mica male con la maglia del club di Eindhoven in Europa League: come ricorda Opta, Mohamed ha superato il precedente primato di Ronaldo (il Fenomeno), andando a segno in una competizione europea all'età di 17 anni e 303 giorni contro i 17 anni e 356 giorni del brasiliano. Non solo: come spiega la Juve, "fra i giocatori che, dall’inizio dell’Eredivisie 2018/19 (la sua stagione d’esordio), contano almeno cinque gol all’attivo nella competizione, è il terzo più giovane in assoluto".

Insomma, un bambino prodigio. E, soprattutto, un giocatore che con il pallone ci sa fare. Tanto che al PSV, come già accennato, non hanno avuto remore nel consegnargli la maglia numero 10. Ihattaren è un trequartista mancino rapido, tecnico, mobile, capace di svariare su tutto il fronte offensivo. Nelle ultime due edizioni dell'Eredivisie, il massimo campionato olandese, ha messo a segno tre reti a campionato. Come tre sono quelle realizzate nell'Europa League del 2019/20. Un anno fa è stato chiamato dalla selezione maggiore dell'Olanda per due gare di Nations League, tra cui quella persa contro l'Italia ad Amsterdam. Anche il Marocco, patria dei genitori, avrebbe voluto contare sulle sue giocate, ma il futuro sarà a tinte oranje.

Anche Dragusin alla Sampdoria

L'asse Juventus-Sampdoria si è allargato anche a Radu Dragusin: i blucerchiati hanno infine avuto la meglio nell'affollata corsa al giovane difensore romeno, cercato da diversi club sia italiani che stranieri. A Torino ha esordito sia in Coppa Italia che in Champions League, ma non ancora in Serie A: la sua speranza è che D'Aversa gli conceda finalmente la grande occasione.

