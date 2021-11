Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

De Vrij-Tottenham, nessun contatto

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, Stefan de Vrij non avrebbe ancora avuto nessun contatto col Tottenham di Antonio Conte.

Non so niente su queste voci – dice in un’intervista a Ziggo Sport - Il collegamento col Tottenham è dovuto all'arrivo in panchina di Antonio Conte, che mi ha già allenato a Milano. Ma lui non mi ha ancora chiamato e in questo momento io penso solo alla Nazionale.

La nostra opinione: al momento Conte si sta ambientando in casa Spurs e deve pensare a fare il pane con la farina che ha. Un eventuale contatto potrebbe esserci più avanti, quando la situazione de Tottenham si sarà stabilizzata e il manager italiano avrà le idee più chiare sia sualla squadra, sia sugli obiettivi perseguibili.

Mercato Juve: c’è fermento

Secondo la Gazzetta dello Sport e Tuttosport, c’è del movimento in casa Juventus: Adrien Rabiot è dato - di nuovo – come uno dei partenti, ma anche Aaron Ramsey (sempre lui) e Dejan Kulusevski. In particolare la cessione di quest’ultimo in Premier League a una delle interessate tra Arsenal e Tottenham potrebbe aprire la strada a Dusan Vlahovic, ormai prossimo al divorzio dalla Fiorentina.

La nostra opinione: i nomi che girano tra gli esuberi della Juventus ormai sono sempre gli stessi, quindi difficilmente vedremo ancora tutti questi giocatori con la maglia bianconera nel futuro prossimo. La questione Vlahovic però va valutata attentamente, perché la Fiorentina potrebbe provare a tirare sul prezzo del cartellino, pur sapendo che il proprio giocatore non ha intenzione di rinnovare il contratto.

Muriqi in uscita, la Lazio punta Botheim e Sesko

Per il Corriere dello Sport Muriqi sarebbe il primo dei prossimi partenti in casa Lazio a causa di un rendimento non soddisfacente. Largo dunque alla ricerca del nuovo vice-Immobile e così si penserebbe a Erik Botheim del Bodo Glimt oppure a Benjamin Sesko del Salisburgo.

La nostra opinione: il primo ha avuto una bella passerella nel siglare i tre gol contro la Roma, il secondo è più giovane (21 contro 18 anni) e si è messo in mostra con la Nazionale slovena. Insomma, emtrambi hanno un bel biglitto da visita da giocarsi e un futuro da costruirsi.

