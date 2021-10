Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Jovic e Nandez nel mirino dell’Inter

Per la Gazzetta dello Sport il lungo discorso di Beppe Marotta al Festival dello Sport apre uno spiraglio a nuove, interessanti operazioni di mercato. In cima alla lista c’è Luka Jovic, centravanti 23enne che non è al centro del progetto del Real Madrid, ma ci sarebbe anche dell’interesse mai sopito per Naithan Nandez del Cagliari, che può ricoprire più ruoli.

La nostra opinione: conosciamo l’ad Marotta e sappiamo che quando si fissa con degli obiettivi di mercato di solito li persegue fino a quando li porta a termine o non è più possibile trattare. Jovic già piaceva in passato, Nandez lo stesso: avendo ruoli diversi, potrebbero essere entrambi due desideri concreti, anche se lo stipendio di Nandez è troppo alto già in partenza, e soprattutto rapportato alle prestazioni del momento.

Milan su Brozovic, tentando di trattenere Kessie

In casa Milan ci sono movimenti. Il Corriere dello Sport racconta che la scorsa settimana la dirigenza rossonera ha sondato il terreno con l’entourage di Marcelo Brozovic, già pupillo di mister Pioli, che potrebbe essere il giusto uomo se la società non riuscisse a trattenere Franck Kessie. Con l’ivoriano infatti il rinnovo è in stallo e a quanto pare ognuno rimane sulle proprie posizioni: il club meneghino offre 6 milioni, l’agente del giocatore ne chiede almeno 6,5.

La nostra opinione: Kessie è più giovane di Brozovic di quattro anni e potrebbe essere un investimento più a lungo termine. L’epic croato, però, per rinnovare con l’Inter vorrebbe un ritocco al rialzo dagli attuali circa 4 milioni a 6, che è esattamente la cifra che il Milan è disposta a spendere per Kessie. Insomma, è un giro di valzer complicato in cui sono coinvolte più parti e probabilmente molto dipenderà anche da quale sarà l’esito della strada da proseguire in Europa per le due milanesi.

Rabiot verso il rinnovo con la Juventus

Per Tuttosport una delle pedine su cui la Juventus punterà nei prossimi anni sarà Adrien Rabiot. Il francese ha il contratto in scadenza nel 2023 e a quanto pare la dirigenza sta già pensando alla proposta da fargli il prossimo anno per non perderlo a parametro zero.

La nostra opinione: Rabiot non è sicuramente tra i più appariscenti della rosa bianconera, eppure a quanto pare “nemmeno lui sa quanto è forte”, secondo ister Allegri. Il tecnico, invece, evidentemente lo sa e vuole puntare su di lui. Per questo è importante valorizzarlo e provare a chiudere il rinnovo alla svelta, per evitare in primis assalti da parte di altre società e poi di arrivare agli sgoccioli e con la fretta di trovare un accordo soddisfacente per entrambi come sta accadendo con Paulo Dybala.

