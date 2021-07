È molto probabile che nei prossimi giorni due nodi del mercato bianconero possano finalmente sciogliersi. Jorge Antun, il procuratore di Dybala, è atteso a Torino per discutere con la dirigenza della Juventus del rinnovo dell'argentino. Ci sarà presto anche l'incontro decisivo con il Sassuolo per trovare la formula giusta che possa finalmente concludere la trattativa-Locatelli, il regista su cui Madama ha deciso di puntare. Jorge Antun, il procuratore di, è atteso a Torino per discutere con la dirigenza della Juventus del rinnovo dell'argentino. Ci sarà presto anche l'incontro decisivo con il Sassuolo per trovare la formula giusta che possa finalmente concludere la trattativa-, il regista su cui

L'agente di Dybala torna a Torino dopo quasi un anno per trovare finalmente una soluzione al lungo tormentone. Il campione argentino vorrebbe restare, Allegri vorrebbe puntare su di lui, non resta che trovare un punto d'accordo che possa soddisfare entrambe le parti, sapendo però che, nell'attuale situazione economica, la dirigenza bianconera non è disposta a svenarsi.

Per Locatelli, invece, secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si sta lavorando ad una formula per accontentare il Sassuolo senza spendere troppo. L'ipotesi è quella di un prestito da 5 milioni, più altri 20 entro il 2023 e 7 di bonus. A tutto questo si aggiungerebbe una percentuale del 25% da girare al club emiliano su un'eventuale rivendita futura del centrocampista campione d'Europa. La volontà di Locatelli di vestire il bianconero, poi, è forse l'aspetto più importante per decifrarne il futuro.

