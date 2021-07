Lazio cantiere aperto. Cemento e mattoni, in questo momento, servono per costruire al meglio la trattativa per Filip Kostic . L'esterno sinistro - di centrocampo o d'attacco - classe 1992, è il principale obiettivo di Igli Tare e Maurizio Sarri.

Filip Kostic - Eintracht Frankfurt Credit Foto Getty Images

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: acquisti e cessioni della Serie A 2021-2022 23/07/2021 A 16:55

Assalto a Kostic

L'attuale valore del giocatore è di circa 20-25 milioni, ma la Lazio - con l'Eintracht Francoforte, proprietario del cartellino - spera di godere di condizioni favorevoli. Come annunciato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, già fissato un incontro tra Igli Tare e il procuratore di Kostic e Fali Ramadani, peraltro il medesimo di Sarri.

Brekalo piace ma...

Kostic sarebbe l'uomo perfetto, l'optimum nella campagna acquisti biancoceleste: Julian Brandt è ormai sfumato, Lorenzo Insigne non è mai stata nemmeno una prospettiva, Joaquin Correa vuole andar via e Josip Ilicic è stato bocciato dallo stesso Sarri. Il nazionale croato Josip Brekalo del Wolfsburg interessa ma non come erede del Tucu. E anche Callejon e Orsolini sarebbero considerati come mere alternative nel tridente d'attacco.

Josip Brekalo, Croazia 2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Tare: "Siamo un cantiere aperto"

Ai microfoni del Tg3 Lazio, Igli Tare ha definito la Lazio come "cantiere aperto": "Si può arrivare molto lontano, stiamo trasformando di netto la squadra. C'è ora un'idea di gioco completamente diversa e un allenatore nuovo, oltreché una mentalità nuova. Le premesse sono buone, a mio avviso. Siamo ancora un cantiere aperto, spero fino alla fine del mese di agosto di dare una forma giusta all'organico. Penso che la Lazio nella prossima stagione sarà una grande protagonista".

Igli Tare Credit Foto Getty Images

Il profilo di Kostic

Filip Kostic, esterno sinistro serbo (di cui è nazionale) classe 1992 è, come si è detto, in forza all'Eintracht Francoforte. Nell'ulyma stagione andata in archivio, ha totalizzato 4 gol e la bellezza di 17 assist, una peculiarità che hanno reso il giocatore uno dei più prolifici in fase di cross nel top 5 campionati europei

Filip Kostic (Serbia) Credit Foto Getty Images

Donnarumma para, Jorginho segna: esplode la festa dei tifosi!

Calciomercato 2020-2021 Messi-Barça, c’è l’accordo: 5 anni con ingaggio dimezzato 14/07/2021 A 13:02