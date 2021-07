Oltre a Pierluigi Gollini - in uscita dell'Atalanta, intenta a perfezionare l'acquisto dall'Udinese di Juan Musso - per difendere la porta biancoceleste, la Lazio starebbe pensando anche ad Alessio Cragno, fortemente caldeggiato da Sarri. Per portarlo all'Olimpico (in caso di cessione di Thomas Strakosha) ci voglio almeno 15 milioni. Su Cragno ci sarebbe vigile anche il Lille. Lo riporta