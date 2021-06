Niente di ufficiale ancora, ma le pedine si stanno muovendo: Juan Musso è sempre più vicino all'Atalanta, mentre l'Inter potrebbe virare per Luigi Sepe per il ruolo di vice-Handanovic per la prossima stagione.

Partiamo da Musso: secondo SkySport, Gian Piero Gasperini avrebbe convinto la sua proprietà a puntare una cifra vicina ai 20 milioni di euro sul portiere argentino dell'Udinese. 35 presenze quest'anno, 51 gol subiti e una stagione non al top della forma hanno fatto scendere un po' la valutazione di questo classe 1994, ma l'Atalanta ha comunque deciso di virare su di lui e dunque fare a meno di Gollini e Sportiello.

Inter: via Radu, dentro Sepe?

Due i nomi che si sono avvicendati in orbita Inter nella giornata di oggi: sondaggio per portare Andrè Onana (Ajax) in nerazzurro a zero l'anno prossimo e una voce su Luigi Sepe del Parma, già per la prossima stagione. Il contratto del portiere dei Lancieri scade nel 2022 quindi se ne parla per l'anno prossimo, mentre Sepe è alla ricerca di una sistemazione dopo la discesa del Parma in Serie B. Visto che Ionut Radu dovrebbe presto lasciare l'Inter per trasferirsi alla Real Sociedad serve un vice-Handanovic: il ballottaggio secondo Tuttomercatoweb potrebbe essere con Marco Silvestri (Hellas Verona).

