Salernitana, ora è ufficiale: in attacco c'è Simy

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il F.C. Crotone per il trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dell’attaccante classe ’92 Simeon Tochukwu Nwankwo".

La nostra opinione: Terzo nell'ultima classifica cannonieri con 20 reti, alla pari di Ciro Immobile, alla guida dell'attacco di una squadra retrocessa, il Crotone. Simy era inseguito anche da Torino e Fiorentina: ha scelto la caldissima Salernitana per inseguire una di quelle imprese - quella della salvezza - per le quali è abituato a combattere. A suon di gol. I fantallenatori preparino i motori all'asta.

La Sampdoria saluta Jankto: va al Getafe

Una nota Ansa comunica che l'esterno ceco Jakub Jankto è prossimo al trasferimento dalla Sampdoria al Getafe. Nelle prossime ore, visite mediche e firma con il club spagnolo dell'area metropolitana di Madrid.

La nostra opinione: pochi acquisti e cessioni che mandano in allarme i tifosi blucerchiati. Jankto era uno dei capisaldi dello scacchiere di Claudio Ranieri, rapidissimo e frintoso lungo gli esterni. Patron Ferrero, in sede di mercato, deve dare necessariamente un segnale.

Torino-Udinese: scambio Lyanco-Becão in vista

Trattativa ben avviata e fumata bianca prevista a breve. Torino e Udinese lavorano per uno scambio in difesa tutto brasiliano: Rodrigo Becão sarebbe pronto a vestire la maglia granata. Percorso inverso, per Lyanco. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

La nostra opinione: uno scambio che, a nostro avviso, non aggiunge e non toglie praticamente nulla alle due formazione. Forse, il Toro di Juric, perderà di eleganza con Lyanco ma guadagna in fisicità e propensione offensiva con Rodrigo Becão.

Spezia: a centrocampo, ufficiale il giovane talento Sher

"É Aimar Sher il nuovo volto per il centrocampo delle Aquile! Il talentuoso centrocampista arriva a titolo definitivo dagli svedesi dell’Hammarby IF e si legherà al club bianco per le prossime cinque stagioni. Nato a Kirkuk il 20 dicembre 2002, lascia l’Iraq ad appena 4 anni per trasferirsi in Svezia con tutta la famiglia. Aimar, nome datogli dal padre in onore del centrocampista argentino Pablo Aimar, inizia prestissimo a giocare a calcio nelle giovanili di Mälarhöjdens IK ed Enskede IK, prima di essere acquistato dall’Hammarby, storico club di prima divisione svedese. Nazionale svedese Under 17 e Under 19, dopo l’esordio in coppa con l'Hammarby, a soli 19 anni Sher ha totalizzato ben 37 presenze in maglia biancoverde, nelle quali ha saputo attirare su sé le attenzioni del grande calcio europeo. Personalità, tecnica e visione di gioco, Sher è pronto a stregare il ‘Picco’ con la maglia numero 31! Benvenuto!".

La nostra opinione: giocatore di cui si parla un gran bene nel Paese di Stoccolma. Di otigni irachene, Sher abbina velocità a un ottomo gioco di gambe, palla al piede. Lo Spezia dei giovani di mister Thiago Motta, potrebbe essere un ottimo trampolino per lui.

Milan, ricordi Merkel? Ora è al Gaziantepsor

Chi si ricorda del centrocampista tedesco-kazako cresciuto nel Milan Alexander Merkel? Classe 1992, alla soglia dei 30 anni, dopo l'esperienza in Arabia Saudita all'Al-Faisaly, l'ex (tra le altre) di Genoa, Udinese, Watford e Pisa, si è ufficialmente accordato coi turchi del Gaziantepspor.

La nostra opinione: lo vogliamo definire un abbaglio? Certamente Merkel non ha realizzato la carriera che, una decina di anni fa, gli addetti ai lavori avevano prosperttato per lui. Ora, l'avamposto turco per un ennesimo tentativo di rilancio.

