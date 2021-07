Pedro Rodriguez, ormai è noto, non fa parte dei piani tecnici di José Mourinho alla Roma . Resta però una pedina difficile da piazzare e non solo per il suo lauto ingaggio (3,5 milioni a stagione), ma anche per le esigenze professionali di un certo livello dell'ex Chelsea e Barcellona. Che, negli ultimi giorni, ha rispedito al mittente l'interesse nei suoi confronti del Genoa. Lo riporta