Atalanta: è fatta col Chelsea per il ritorno di Zappacosta

Sportmediaset. Lungo gli esterni, sarà Davide Zappacosta a sostituire all' Atalanta Hans Hateboer volato in Olanda in previsione del lungo stop per operarsi al quinto metatarso del piede sinistro. Zappacosta, classe 2002, sosterrà a breve le visite mediche e tornerà alla Dea (dov'è già stato nella stagione 2014-2015) dal Chelsea a titolo definitivo per una cifra pari a 10 milioni di euro. Per lui, pronto un quadriennale. Lo riporta

La nostra opinione: innesto di qualità per l'out di destra alla corte di Gasperini. D'altra parte, Zappacosta ha già dimostrato di essere tornato a ottimi livelli nella sua ultima esperienza al Genoa, prima di rientrare alla base di Stamford Bridge.

Serie A Formazioni tipo: ecco come giocheranno le 20 squadre di A 02/08/2021 A 22:27

Chelsea-Tottenham, amichevole 4 agosto 2021: Davide Zappacosta (Chelsea) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Il Napoli vuole Amrabat

Il Napoli è determinato ad assicurarsi in questi ultimi giorni di mercato, il centrocampista marocchino Sofyan Amrabat. Non convocato per il match iniziale di Serie A contro la Roma per via di un infortunio muscolare, il giocatore resta il pupillo del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, che nel 2020 l'ha fortemente voluto dal Verona portandolo al "Franchi" per 22 milioni di euro. Le dirigenze di entrambe le squadre tuttavia, secondo Sky Sport, sarà difficile che il numero uno viola lo lasci partire...

La nostra opinione: ...Tuttavia, il blitz viola per Lucas Torreira, potrebbe liberare proprio l'ex Hellas verso il club timonato da Luciano Spalletti.

Sofyan Amrabat, Fiorentina 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Torino e Cagliari verso lo scambio Izzo-Walukiewicz

Secondo il portale tematico dedicato allo sport sardo centotrentuno.com, Sarebbe in dirittura d'arrivo lo scambio in difesa tra Torino e Cagliari Armando Izzo e Sebastian Walukiewicz, con l'esperto ex Genoa pronto a raggiungere la squadra di Leonardo Semplici. Percorso inverso per il centrale polacco classe 2000.

La nostra opinione: mister Leonardo Semplici vuole certezze e, certamente, Izzo può fornirle. Tuttavia, a Cagliari vedono questa trattativa come un'occasione perduta: Walukiewikz, per età e prospettive, avrebbe potuto portare in dote un consistente tesoretto in sede di calciomercato.

Armando Izzo, Torino, durante Torino-Atalanta, Serie A 2021-2022 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

PSG insaziabile: 30 milioni per Camavinga

PSG insaziabile. Dopo Messi, Donnarumma, Hakimi e Sergio Ramos, il club parigino sarebbe pronto a investire 30 milioni anche per il giovane talento offensivo del Rennes Eduardo Camavinga. Lo riporta l'Equipe.

La nostra opinione: ha senso, allo stato dell'arte, un'operazione simile? Un talento così giovane e promettente ha bisogno di giocare con continuità e non di finire in un viavai di figurine da album rischiando, giocoforza, di sedersi in panchina o, addirittura, in tribuna.

Eduardo Camavinga Credit Foto Getty Images

Kimmich: rinnovo col Bayern Monaco fino al 2025

"Non va da nessuna parte". Un po' le stesse parole utilizzate dall'Ajax per confermare e togliere dal mercato il fantasista Dusan Tadic. Ebbene, così il Bayern Monaco ha blindato il mediano centrale difensivo Joshua Kimmich, con una estensione del contratto per altri quattro anni.

La nostra opinione: sempre più bandiera, Kimmich, al Bayern dal 2015, dopo l'acquisto dall'RB Lipsia. Ha detto: "Il motivo principale del mio rinnovo di contratto è che qui posso alimentare la mia passione con gioia ogni giorno. Al Bayern posso realizzare ogni mio sogno".

Fiorentina: blitz Torreira; McKennie: la Juve chiede 30 milioni

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: acquisti e cessioni della Serie A 2021-2022 23/07/2021 A 16:55